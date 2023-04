Movimento 5 Stelle: “L’unica forza politica a garanzia del territorio siamo noi”

CAMPI BISENZIO – “Lunica forza politica a garanzia del territorio siamo noi”: lo dice il Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio, che spiega: “La Corte costituzionale con sentenza del 13 aprile 2023 ha bocciato la legge regionale che consentiva di modificare edifici, destinati agli agriturismi, incrementandone le volumetrie e alterandone l’aspetto e di conseguenza il paesaggio. Con questa sentenza si è avvalorato il Movimento 5 Stelle regionale che aveva detto no a questa legge. La salvaguardia del territorio e del suo paesaggio sono uno dei temi inderogabili per l’attività politica del Movimento Cinque Stelle. L’attenzione a queste tematiche sarà puntuale anche nel comune di Campi Bisenzio minato da interventi indiscriminati perfino nelle sue aeree verdi ricadenti all’interno dell’area del futuro Parco della Piana. Il Movimento 5 Stelle campigiano che si presenta alle amministrative del 14 e 15 maggio è pertanto l’unica forza politica che ha sempre difeso il territorio da qualunque speculazione e miope profitto; scongiurando qualsiasi intervento che ne alteri gli equilibri. Non solo no all’aeroporto, ma no anche a interventi che potrebbero trasformare il terreno agricolo del parco in terreno edificabile come purtroppo si è verificato anche nel recente passato nel nostro Comune”.