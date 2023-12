Movimento 5 Stelle: “Multiutility e aeroporto, bocciati i nostri ordini del giorno. Noi sempre a fianco dei cittadini”

FIRENZE – Bocciati, si legge in una nota, “da una maggioranza risicata i due ordini del giorno promossi dal gruppo Sinistra Progetto Comune e sottoscritti dal Movimento 5 Stelle sulla quotazione in borsa della Multiutility e dell’aeroporto di Peretola. La posizione del M5S è da sempre chiara: i cittadini, la loro salute e sicurezza devono restare al centro dell’attenzione dell’agenda politica”. “Diciamo no alla “mercificazione” di acqua, gas e rifiuti portata avanti con il progetto di Multiutility che questa amministrazione ha intrapreso”, dice l’ex candidato sindaco a Palazzo Vecchio Roberto De Blasi. “E’ bene ricordare – aggiunge – che l’infrastruttura su cui transita l’acqua che arriva nelle nostre case è pubblica, così come sono pubblici i 50 milioni di finanziamento che Publiacqua Spa ha ricevuto dall’Europa per realizzare investimenti rivolti a limitare nel sistema acquedotto”. “Per la questione aeroporto poi non ci sono dubbi: il M5S è da sempre contrario a qualsiasi ipotesi di ampliamento dell’aeroporto e assolutamente favorevole alla promozione di misure di mitigazione dei rischi per le popolazioni sorvolate. L’unica soluzione perseguibile deve essere lo sviluppo dei collegamenti ferroviari con gli scali aeroportuali internazionali di Pisa e Bologna, così come proposto da una mozione approvata dallo stesso Consiglio Comunale il 21 maggio scorso. Ringrazio il gruppo consiliare di Sinistra Progetto Comune per il serio lavoro che ha svolto anche in questa occasione su due tematiche fondamentali per la vita della nostra cittadinanza”.