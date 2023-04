Movimento 5 Stelle: “Zona artigianale di San Lorenzo: investiamo sul trasporto pubblico e lasciamo l’auto”

CAMPI BISENZIO – “Zona artigianale di San Lorenzo: investiamo sul trasporto pubblico e lasciamo l’auto”: a dirlo, in una nota. è il Movimento 5 Stelle, che poi entra nel merito della questione e spiega: “I servizi di trasporto pubblico sono praticamente al minimo storico. Nonostante la massiccia presenza di aziende artigianali, commerciali e industriali che danno lavoro a centinaia di persone, i mezzi pubblici presenti non raggiungono i livelli minimi di servizio. Esiste una sola linea (il 75) che transita in via Palestro/Rocco Benini, con orari ridotti e con nessuna pensilina coperta fra l’altro, a disposizione dei pendolari che ogni giorno animano la zona. La politica del Movimento individua le seguenti priorità sulle quali ci impegneremo appena eletti in consiglio comunale: investire sui servizi essenziali che rispondano alle esigenze di mobilità delle forze lavoro locali, connettere adeguatamente le direttrici di Gigli, Osmannoro e via Pistoiese. L’obiettivo di decongestionare il traffico urbano e incentivare l’uso del mezzo pubblico può essere raggiunto con il voto dato al Movimento 5 Stelle che su queste politiche ambientali ha una sensibilità e una competenza unica nel panorama politico campigiano”.