Multa salata per tre camion frigoriferi che trasportavano pesce surgelato a temperature irregolari 

PRATO – Trasportavano e consegnavano pesce surgelato a varie pescherie e ristoranti cinesi di via Pistoiese, ma le celle frigorifere non avevano la temperatura prevista dalla legge per mantenere la freschezza e la sicurezza dei prodotti: per questo tre furgoni frigo sono stati fermati e multati per oltre 3.000 euro nell’ambito di un ampio controllo eseguito da alcune pattuglie del Reparto territoriale e della Polizia di prossimità della Polizia municipale nella zona del Macrolotto Zero, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e delle normative sulla sicurezza alimentare.