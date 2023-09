Multiutility Toscana, Mazzetti (FI): “Dal Pd una gestione miope e ideologica”

CAMPI BISENZIO – “Con il no ideologico alla quotazione in borsa della Multiutility, in origine prevista, il Pd si è dimostrato completamente miope. Altro che nuovo corso, l’odio per i privati è più forte che prima”. Lo afferma Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII commissione ambiente, dopo la scelta dei sindaci Pd di Firenze, Prato ed Empoli di opporsi alla quotazione in borsa. “Sono molti mesi – prosegue Mazzetti – che si parla di Multiutility ma le basi di quello che è, a tutti gli effetti, ancora un annuncio sono fragilissime”. “Prima di tutto, nel territorio coinvolto – spiega – mancano gli impianti: quelli per il trattamento dei rifiuti, termovalorizzatori e non solo, quelli per l’energia e non solo. L’ingresso dei privati permetterebbe di sanare questa lacuna strutturale. Il passaggio alla Multiutility è corretto ma gestito in questo modo, ribadisco miope e ideologico, rischia di essere un buco nell’acqua, purtroppo con prevedibile conseguenze negative sui costi e sui servizi, per cittadini e imprese. Non solo, visto che i Comuni di Firenze, Prato ed Empoli andranno al voto tra non molto, è opportuno non fare scelte sbagliate che vincoleranno le future amministrazioni. Bisogna invece coinvolgere i corpi produttivi e gli imprenditori perché acqua, rifiuti ed energia sono scelte strategiche da cui passa il progresso dei territori”.