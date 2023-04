Muoviamo Campi, i nomi dei venti candidati e la proposta: “Campi ha bisogno di una vera e propria casa dello sport”

CAMPI BISENZIO – Una lista giovane che guarda al mondo dello sport e dell’associazionismo. “Muoviamo Campi”, lista a supporto della candidatura a sindaco di Leonardo Fabbri, nasce, si legge in una nota, “per valorizzare le attività sportive fatte sul territorio. Venti candidati provenienti da diverse realtà e con diversi ruoli: da chi è dirigente in associazione, a chi è club manager di strutture passando per allenatori o per chi ha aperto da poco una società sportiva fino a chi è stata la prima arbitro donna nel calcio dilettante. Una “squadra” eterogenea ma con un obiettivo chiaro, la promozione dell’attività sportiva sul territorio di Campi Bisenzio. Per questo Muoviamo Campi lancia la proposta di un contributo economico per tutte le famiglie con figli che praticano sport nelle associazioni campigiane. Gli anni della pandemia che abbiamo passato sono stati complicati per tutti e ora più che mai c’è la necessità di dare possibilità a tutti i ragazzi della nostra città di poter continuare con le loro attività”.

“Oltre al contributo alle famiglie per partecipare alle spese per l’attività sportiva – afferma Andrea Ambrogini, candidato di Muoviamo Campi – c’è bisogno di una vera e propria casa dello sport. Abbiamo individuato nella zona di via Barberinese un punto strategico per realizzarla. Una casa dello sport dove ragazzi e ragazze siano in grado di vivere ogni momento del dopo scuola. Dall’attività sportiva sino alla possibilità di studiare in compagnia e poter socializzare. Dobbiamo dare ai nostri ragazzi gli strumenti per realizzarsi sia a livello sportivo che culturale. La casa dello sport sarà importante non solo per i giovani quanto per l’intera comunità poiché servirà per ospitare eventi di spessore, sia a livello sportivo che no”.

Questi i candidati di Muoviamo Campi: Alessandro Consigli (Capolista), Andrea Ambrogini, Diletta Querci, Diego Taddei, Alessia Moffa, Cristiano Ricciarelli, Monia Maselli, Chiara Innocenti, Giulia Berti, Isabella Purpura, Elena Mordini, Lorenzo Bargioni, Franco Paolucci, Filippo Franceschini, Daniela Mandalà, Serena Vignoli, Grazia Pinna, Alessandro Rizzuto, Enrico Fiesoli e Vito Catania.