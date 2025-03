Musei civici e Palazzo Medici Riccardi gratuiti per la festa della donna

FIRENZE – L’8 marzo al museo con le aperture gratuite per tutte le donne che riguarderanno i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. Inoltre, in occasione della Festa della Donna, al Museo di Palazzo Vecchio e al MAD Murate Art District saranno offerte due occasioni di visita, anche queste tutte al femminile. In Palazzo Vecchio sarà possibile scoprire di più […]

FIRENZE – L’8 marzo al museo con le aperture gratuite per tutte le donne che riguarderanno i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. Inoltre, in occasione della Festa della Donna, al Museo di Palazzo Vecchio e al MAD Murate Art District saranno offerte due occasioni di visita, anche queste tutte al femminile. In Palazzo Vecchio sarà possibile scoprire di più su una grande donna del passato, la duchessa Eleonora de Toledo mentre al MAD, spazio a una visita guidata speciale attraverso le voci femminili delle monache e delle nobildonne che nei secoli hanno vissuto tra le mura dell’ex convento, accompagnate dalla musica de La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze.

“Per l’8 marzo siamo a fianco di tutte le donne e ci mettiamo a disposizione con numerose iniziative culturali – hanno detto gli assessori alla cultura Giovanni Bettarini e alle pari opportunità Benedetta Albanese – fra cui quella di dare la possibilità di visitare gratuitamente tutti i Musei Civici Fiorentini, Palazzo Medici Riccardi e il nostro MAD Murate Art District. Un’occasione per arricchirsi insieme e riflettere attraverso l’arte sulle conquiste delle donne nel corso dei secoli”. Al Museo di Palazzo Vecchio alle 11.30 e alle 15 in programma “Sotto le ali di una pavoncella. Visita tematica su Eleonora de Toledo” (per giovani e adulti). La visita porterà i visitatori a conoscere meglio vicende e caratteri della duchessa e ad apprezzare gli esiti artistici a lei più strettamente connessi, con un’attenzione speciale agli appartamenti a lei destinati e alla sua meravigliosa cappella, dipinta da uno dei suoi artisti prediletti, Agnolo Bronzino.

Al MAD Murate Art District è previsto un appuntamento al femminile di Musei in Musica, il progetto sviluppato da Fondazione MUS.E in collaborazione con La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze con la finalità di proporre una serie di esperienze multidisciplinari del patrimonio civico, nell’intreccio fra arti visive e linguaggi musicali e visite guidate. Le visite guidate sono previste alle 15 e alle 17. il concerto per entrambi i gruppi sarà alle 16. La visita ripercorrerà la storia del convento delle Murate attraverso le voci femminili delle monache e delle nobildonne, come Caterina Sforza, Caterina Medici e Camilla Martelli, che nei secoli hanno abitato il convento. Dopo la visita seguirà un concerto, dove la voce del mezzosoprano Cecilia Bagatin, accompagnata dal chitarrista Antonino Ielo, ci condurrà in un viaggio tutto al femminile sull’amore: dall’amore disperato della Didone di Purcell, quello romantico di Vincenzo Bellini fino a quello passionale di Villa-Lobos. Le proposte in Palazzo Vecchio hanno un costo di 2,50 euro (residenti nella Città Metropolitana di Firenze) o di 5 euro (non residenti nella Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso del museo, mentre le iniziative presso MAD Murate Art District sono gratuite.

