Musei civici fiorentini: visite polisensoriali

FIRENZE – A partire dal 28 ottobre i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi ospitano un nuovo ciclo di visite polisensoriali Ripartono le iniziative gratuite dedicate a persone sorde e ipoudenti curate da MUS.E con l’affiancamento di un interprete LIS. Si comincia sabato 28 ottobre (alle 15) a Palazzo Medici Riccardi con la visita alla mostra “Depero. Cavalcata fantastica” e si prosegue con cadenza mensile sabato 25 novembre (alle 15) con la visita alla mostra “Cecily Brown. Temptations torments trials and tribulations” al Museo Novecento per terminare sabato 16 dicembre (alle 12) con la visita alla mostra “Giovanni Stradano a Firenze. Le più strane e belle invenzioni del mondo” al Museo di Palazzo Vecchio.

La visita di sabato 28 ottobre a Palazzo Medici Riccardi permette di conoscere e approfondire la poliedrica opera di Fortunato Depero, indiscusso maestro dell’arte del Novecento. La prima parte della mostra, ideata dal Museo Novecento a cura di Sergio Risaliti e Eva Francioli, è dedicata agli studi per scenografie, bozzetti e figurini, che nell’opera di Depero sono abitati da modernissimi pupazzi, burattini e marionette. Le collaborazioni teatrali di Depero furono intense e importanti, come quelle con i Ballets Russes o con il teatro d’avanguardia. Una seconda parte è incentrata sulla lavorazione degli arazzi, tra cui spicca la maestosa Cavalcata Fantastica, espressione della grande varietà di tecniche esplorate dall’artista nel corso della sua vita. L’ultima sezione presenterà infine un approfondimento sui temi della meccanizzazione del movimento e sul mito del progresso.

Sempre al Museo Novecento si potrà scoprire l’opera di Cecily Brown, una delle più talentuose protagoniste della pittura contemporanea. Considerata fin dagli anni Novanta una delle maggiori interpreti della pittura internazionale, l’artista rivisita il rapporto tra astrazione e figurazione trovando una straordinaria forma di sintesi tra modernismo e grande pittura rinascimentale. La visita alla mostra in programma sabato 25 novembre costituirà un’importante occasione per ammirare dal vivo alcuni suoi lavori inediti, per la maggior parte ideati appositamente per questa occasione.

L’ultima visita speciale della serie Musei da vivere, in programma sabato 16 dicembre, vedrà protagonista il pittore e disegnatore fiammingo Jan van der Straet (1523-1605), conosciuto a Firenze come Giovanni Stradano. Palazzo Vecchio ospiterà una mostra centrata sulla sua figura, dedicando una particolare attenzione ai suoi rapporti con Firenze e con il palazzo granducale e mettendo in luce le testimonianze di maggior rilievo del museo. Per informazioni e prenotazioni: Le proposte sono riservate alle persone sorde e ipoudenti e sono gratuite per loro e per i loro accompagnatori (max un accompagnatore a persona) per un numero massimo di 20 partecipanti in totale. È obbligatoria la prenotazione.