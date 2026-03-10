Museo archeologico di Artimino: la collezione permanente diventa sempre più grande

CARMIGNANO – Sono 80 oggetti d’avorio, provenienti dal corredo del principesco tumulo di Montefortini di Comeana che, dal pomeriggio (alle 17.30) di venerdì 13 marzo, entreranno ufficialmente a far parte della collezione permanente del museo archeologico “Francesco Nicosia”, dopo la presentazione/esposizione nel giugno 2024 del loro meticoloso restauro. A fare gli onori di casa per l’evento il sindaco Edoardo Prestanti e la soprintendente archeologica, belle arti e paesaggio di Firenze (Città metropolitana) Pistoia e Prato Antonella Ranaldi.

Una nuova collezione fatta di preziosi oggetti in avorio che si distinguono per la profusione della materia prima utilizzata, per la qualità dell’esecuzione, per la varietà e l’originalità delle iconografie presenti, opera di valenti maestri dotati di un ampio bagaglio culturale e di conoscenze altamente specializzate, poste al servizio delle corti dei principi etruschi. “Piccoli e grandi capolavori”, li definisce la direttrice del museo Maria Chiara Bettini, il risultato di un certosino lavoro di recupero eseguito da numerosi professionisti, impegnati nella ricomposizione di circa diecimila frammenti. Un progetto di restauro nato nel 2021, coordinato dall’archeologo Massimo Tarantini della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Firenze Pistoia e Prato ed eseguito da Laura Benucci e Agnese La Torrata per l’impresa Atlante di Grosseto, che ora trova la sua giusta collocazione, anche in virtù del sostegno della Svizzera (Ufficio federale della Cultura della Confederazione) e della Regione Toscana.

L’ampliamento del museo di Artimino, e della sua collezione permanente, con la nuova raccolta di tesori, rientra nel “Progetto Etruschi 85-25”, promosso dalla Regione Toscana con l’Associazione dei musei archeologici toscani (Amat), che si concluderà nel 2029 con una grande mostra dedicata a questo antico popolo. “L’estensione del museo – afferma l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni – fa ulteriormente rifulgere il patrimonio archeologico di Carmignano, terra ricca di storia e di ineguagliabili tracce artistiche, culturali e architettoniche”. Non è un caso che, sempre ad Artimino, nell’appendice del Centro didattico polivalente, il giorno prima, la sera (alle 21) di giovedì 12 marzo, in collaborazione con il Museo nazionale del cinema di Torino, si aprirà Archeofilm, la prima rassegna di cinema archeologico, con una “Antologia di cortometraggi d’epoca” (Nello sperone d’Italia. Il Gargano; Sicilia illustrata/1907; Attraverso la Sicilia/1910; Riprese in Egitto. Missione archeologica italiana di Gebelein/1911; Ruines d’Egypte. Louxor/1913). Il che fa dire sempre all’assessore Monni: “Artimino e Carmignano sono sempre più meta di studi, di eventi e attività di ricerca. Sono sempre più un rinomato centro archeologico, in Toscana e in Italia”.