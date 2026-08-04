Museo archeologico, giovedì “speciali” ad Artimino

CARMIGNANO – Il museo archeologico Francesco Nicosia di Artimino non va in ferie, resta aperto anche in agosto: sicuramente ogni giovedì del mese, la sera, dalle 20 alle 23, ad ingresso ridotto di due euro, anche con due appuntamenti speciali. Il primo speciale giovedì al museo sarà il 6 agosto, dalle 21, per prendere “Un gelato con gli Etruschi”: come si svolgeva un banchetto etrusco? Quali cibi e sapori accompagnavano i momenti di convivialità? Una particolare serata alla scoperta dell’alimentazione etrusca, con visita guidata al museo e la ricostruzione di una sala da banchetto al Centro didattico polifunzionale di via della Chiesa. Al termine del percorso, la gelateria “La Torre” omaggerà i partecipanti con l’assaggio di uno speciale “gusto etrusco”, ispirato agli ingredienti e alle suggestioni culinarie dell’antica Etruria.

“Sulle ali di Pegaso”, il 27, è il secondo speciale giovedì di agosto, sempre dalle 21: un avvincente itinerario archeologico con i reperti del museo, attraverso il “Gioco del Pegaso” e un traguardo da conquistare usando tutte le armi degli antichi guerrieri Etruschi, tra enigmi della temibile Sfinge da risolvere e sguardi della mostruosa Gorgone Medusa da evitare. Per bambini dai 7 anni. Info e prenotazioni: 055 8718124; parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it.

Nelle notti carmignanesi c’è anche il cinema: la seconda proiezione della rassegna in programma, in agosto, al parco museo Quinto Martini, è domani sera (mercoledì 5 agosto, ore 21.15) con Le assaggiatrici, il film di Silvio Soldini, con Elisa Shlott, Nicolo Pasetti, Marco Boriero, pluripremiato e vincitore di David di Donatello, che racconta la storia della berlinese Rosa Sauer che, insieme ad altre sei donne, viene costretta ad assaggiare il cibo destinato ad Adolf Hitler, per accertare che non sia avvelenato. Divise tra la paura di morire e la fame, le sette assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti.