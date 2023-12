Museo archeologico, sabato 16 dicembre una visita straordinaria agli scavi di Gonfienti 

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti organizza nel mese di dicembre un evento da non perdere per appassionati e non: una visita straordinaria al sito di Gonfienti. L’evento, organizzato per domani, sabato 16 dicembre, con ritrovo alle 10 presso il parcheggio adiacente al Mulino, in via di Gonfienti 4, prevede la visita guidata all’area di […]

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti organizza nel mese di dicembre un evento da non perdere per appassionati e non: una visita straordinaria al sito di Gonfienti. L’evento, organizzato per domani, sabato 16 dicembre, con ritrovo alle 10 presso il parcheggio adiacente al Mulino, in via di Gonfienti 4, prevede la visita guidata all’area di scavo di Gonfienti: un’ occasione unica per conoscere le radici etrusche del nostro territorio, alla scoperta degli scavi dell’area archeologica e dell’area espositiva del Mulino di Gonfienti, città etrusca ancora tutta da scoprire. E’ possibile trovare maggiori informazioni sul sito del museo, inviando una e-mail all’indirizzo info@museogonfienti.it o telefonando al numero 055 8959701 in orario di apertura del museo (i biglietti si possono acquistare su Ticketone al link Visita all’area di scavo di Gonfienti Tickets – TicketOne).