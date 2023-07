Museo della paglia: donata una “Madonna col Bambino”. Va ad arricchire la collezione della Manifattura di Signa

SIGNA – Grazie alla donazione di Franco Rossi si amplia il patrimonio di manufatti in terracotta prodotti dalla Manifattura di Signa ed esposti all’interno di una delle sale del Museo civico della paglia. Si tratta di una “Madonna col Bambino” attribuibile alla produzione degli anni ’20-’30 della Manifattura, che riprende un’opera del Della Robbia. “E’ una donazione molto preziosa – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – e che si aggiunge al primo nucleo di opere con le quali si aprirà il museo diffuso della scultura e delle terrecotte a Signa. Un manufatto in ceramica di terracotta che rappresenta il grande lavoro della Manifattura e il forte sentimento di devozione che ha sempre contraddistinto il nostro paese. Ci auguriamo che avere raccolte come quelle che custodiamo all’interno del museo, non soltanto possa far proseguire nella ricerca ma invogli anche a un ritorno alla produzione”. “Ho scelto di donare questa Madonna al Museo perché molto rappresentativa della produzione del laboratorio signese – ha detto Franco Rossi – Un dono fatto per Signa fatto da un signese sempre rimasto legato al suo paese. Sono certo che determinate opere siano bene comune da restituire alla fruizione di tutti i cittadini”.