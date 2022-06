Museo di Gonfienti, sono arrivate le prime casse di reperti. Assessore Roso: “Alla comunità un luogo di cultura unico”

CAMPI BISENZIO – Sono iniziati i lavori di allestimento del Museo Archeologico di Gonfienti con l’arrivo delle prime casse di reperti. E l’assessore alle politiche culturali, Monica Roso, approfitta dell’occasione per sottolineare, “ancora una volta, l’importanza strategica del nascente museo per Campi Bisenzio. Siamo molto orgogliosi di poter consegnare alla comunità un luogo di cultura unico per il nostro Comune, che, siamo certi, verrà valorizzato al massimo già a partire dal giorno successivo all’apertura in programma per questa estate”. La gestione dei servizi mussali sono stati affidati, per i primi 18 mesi, alla Fondazione Accademia dei Perseveranti, “una scelta in linea – continua Roso – con la politica culturale messa in atto dal nostro Comune negli ultimi anni. La Fondazione rappresenta il cuore della vita culturale campigiana, prima con il teatro e la biblioteca, e adesso con il Museo archeologico di Gonfienti alla Rocca Strozzi. La cultura rappresenta per noi un bene comune, un’occasione che deve essere fruita da tutti ed è per questo che difendiamo la scelta di sostenere come amministrazione comunale parte dei costi di gestione nel caso in cui non sarà possibile coprirli con i proventi derivanti dalle attività del museo stesso; una diversa visione della gestione delle politiche culturali più vicine al business che alla partecipazione ampia e diffusa non ci appartengono”.

L’assessore conclude il suo intervento illustrando gli orari di apertura del museo: “Saranno differenziati nel periodo estivo e invernale per favorire al massimo la fruizione della struttura da parte delle scuole del nostro territorio e dei Comuni limitrofi. Sarà aperto, tutto l’anno, nei fine settimana e con orario prolungato fino alle 23 in occasione dei mercoledì estivi in concomitanza con gli eventi del centro cittadino. Si tratta, in ogni caso, per tutti di una importante novità e non mancheranno occasioni per riflettere sulla gestione. Intanto godiamoci questo gioiello culturale lasciando spazio alle riflessioni piuttosto che alle polemiche per far crescere, tutti insieme, le politiche culturali di Campi Bisenzio”.