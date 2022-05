Museo Ginori, Di Giorgi (PD): “la rigenerazione culturale è la chiave per dare nuova vita ai territori”

SESTO FIORENTINO – “L’avvio dei lavori sul Museo Ginori di Sesto Fiorentino, con le sue straordinarie collezioni di maioliche e porcellane, è un fatto da salutare con grande soddisfazione”. E’ quanto afferma in una nota Rosa Maria Di Giorgi, Presidente gruppo parlamentare PD, commissione cultura della Camera.

“Un risultato raggiunto negli anni, grazie all’impegno delle istituzioni locali, – afferna Di Giorgi – del Ministero, e di chi si è sempre battuto affinché quel tesoro non venisse dilapidato nelle more di un contrastato passaggio industriale. Un grazie in particolare al Ministro Franceschini per averci creduto sin dall’inzio ed averci messo tutto l’impegno necessario”.

“Sono soddisfatta di aver seguito presso il Ministero tutto l’iter – prosegue Di Giorgi – affinché si arrivasse a questo traguardo, che, attraverso la Fondazione, mette a disposizione del territorio una struttura legata alla tradizione, ma allo stesso tempo concepita in maniera moderna e funzionale, accompagnando il concetto di conservazione con quello di formazione e valorizzazione. Quello del Museo Ginori si configura come un grande progetto di rigenerazione culturale, e rappresenta un esempio di come si possano riorganizzare i territori, nel segno della sostenibilità e della rifunzionalizzazione partecipata, che sarà utile anche nel senso di quel decentramento dei flussi turistici cui tante energie dedichiamo”.