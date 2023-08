Musica, spettacoli, presentazioni di libri, gli appuntamenti “classici”: al via una nuova edizione della Fiera di Signa 

SIGNA – “L’appuntamento che si rinnova con la fiera di settembre è un momento importante per il nostro territorio e del quale sono particolarmente orgoglioso”: questa le parole del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, che questa mattina, insieme alla presidente della Pro Loco, Letizia Pancani, Matteo Mannelli e Beppe Bonardi ha presentato l’edizione 2023 della fiera signese. “Così come sono orgoglioso – ha aggiunto Fossi – di quanto fatto dalla Pro Loco e da un mondo, quello dell’associazionismo e del volontariato, che ha sempre tanta voglia di fare e che ha realizzato un programma adatto per tutte le età”. Si parte sabato 2 settembre con gli appuntamenti più tradizionali per proseguire con tante novità, fra spettacoli, presentazioni di libri e mostre d’arte. Grande ritorno anche per la Festa medievale in Castello che nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 settembre animerà le strade del borgo con mercatino artigianale, stand gastronomici, mostre e performance musicali diffuse.

“L’Antica Fiera di Signa rappresenta da sempre un appuntamento importante per la nostra comunità, – ha detto il sindaco Fossi – un calendario ricco che offre uno spaccato interessante sulle nostre tradizioni e momenti di divertimento e aggregazione sociale. Anche quest’anno si alterneranno momenti di arte e cultura ad appuntamenti istituzionali, legati alla tradizione signese: su tutti, il grande ritorno, dopo quattro anni di stop, della Fiera medievale in Castello. Voglio ringraziare il mondo dell’associazionismo che dimostra ancora una volta quanto l’impegno corale sia sinonimo di successo e buoni risultati. E grazie naturalmente alla Pro Loco che ogni anno si spende per questa manifestazione oltre a un ringraziamento a Matteo Mannelli che da tempo coordina i soggetti coinvolti per la piena ripresa della festa in Castello”.

Ad aprire la Fiera, l’inaugurazione della mostra sull’impressionismo francese a cura di Alessio Faggi in sala dell’affresco e, a seguire, la presentazione del palio dipinto da Cristina Falcini e il sorteggio degli arcieri presso la Pieve di San Lorenzo. Domenica 3 settembre la fiera si sposta ai Giardini del Crocifisso con musica, animazione e makeup artist per bambini alle 17.00 e un revival anni ’90 con pizza e dj set dalle 20. Lunedì 4 settembre alle 21 le celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione di Signa con partenza del corteo da piazza Stazione e cerimonia ufficiale davanti al palazzo comunale; ospiti speciali della cerimonia, l’assessora regionale Serena Spinelli e il presidente della comunità ebraica di Firenze Enrico Fink.

“Si inizia il 2 settembre per terminare lunedì 11: sono tanti infatti gli appuntamenti in programma e proprio per questo abbiamo deciso di allungare il calendario, – ha aggiunto la presidente della Pro Loco, Letizia Pancani – mostre, presentazioni di libri, musica, spettacolo, appuntamenti istituzionali e momenti dedicati ai più piccoli. Un calendario variegato, che abbraccia il favore di adulti e bambini, realizzato grazie all’impegno e alla collaborazione di volontari che ogni giorno si spendono per la comunità”. E ancora: martedì 5 settembre l’inaugurazione della mostra del concorso di scultura Maria Grazia Vaccari nelle sale del Museo Civico della Paglia – che per l’occasione resterà aperto in via straordinaria fino alle 23. A seguire, street food e spettacolo musicale in piazza Cavour, la tradizionale tombola organizzata dalla Pubblica Assistenza e i fuochi d’artificio a chiudere la serata. Mercoledì 6 la Fiera si sposta in piazza Stazione con la cena sarda a cura del Bar Roma e del ristorante Da Enrico, balli di gruppo e una performance di danza orientale a cura di Ilaria Shireen. Il 7 settembre, per la prima volta, la Fiera trova spazio a villa Alberti dove dalle 18, in collaborazione con l’associazione Exinea, si terrà la presentazione del libro “Fino all’ultima sera” (l’autore è chi scrive, n.d.r.), edito da Rossini editore. A seguire, dalle 21 fra piazza Cavour e viale Mazzini, la festa della Rificolona con animazione e spettacolo di giocoleria tutto dedicato ai bambini.

“Costruire il calendario della Fiera non è cosa banale, – dice il consigliere comunale Matteo Mannelli – è il risultato di un lavoro lungo, fatto da persone che tengono alle tradizioni del nostro paese. Sono orgoglioso di riprendere la festa medievale che quest’anno introduce diverse novità nel programma e mette a disposizione una navetta che da piazza Stazione porterà fino in Castello. Questo è il risultato di chi lavora in squadra, insieme, per il bene della comunità e mi auguro che la Fiera sia un nuovo momento di gioia e aggregazione sociale per tutti i signesi”. Venerdì 8 e sabato 9 settembre, le due giornate della Festa Medievale con stand di vario genere, mercatino di prodotti artigianali, musica e intrattenimento ad animare la zona di Castello. Venerdì 8 si terrà anche la disputa del palio degli arcieri al Giardino dell’Edera, mentre sabato 9 settembre il tradizionale banchetto medievale con sapori antichi, l’incendio della Torre e l’animazione a tema medievale di Lumen Invoco. Chiudono la Fiera gli appuntamenti a villa Alberti di domenica 10 e lunedì 11 settembre, quando si terranno la presentazione del libro “Silenzio” di Ubaldo Bitossi e del volume “Le Signesi. Sessanta personaggi per una storia di Signa al femminile” a cura di Francesco Amistà, edito da Masso delle Fate.