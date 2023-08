Musica, Street Food, l’incendio della torre: dal 2 all’11 settembre torna la Fiera di Signa. Tutti gli appuntamenti

SIGNA – Anche quest’anno la magia si ripete: la Fiera di Signa, tradizione secolare di una comunità legata alle sue origini medievali, torna con un programma ricco e variegato, unendo in un abbraccio ideale il cuore della città – piazza Cavour, il centro storico e l’antico borgo del Castello – alla varietà e alla dinamicità delle altre piazze limitrofe come piazza Stazione, il Crocifisso e il parco dei Renai. “A dimostrazione del fatto – spiegano dalla Pro loco – che la bellezza di un luogo è formata anche dalle singole persone che lo abitano, dal dinamismo delle associazioni e dei circoli che insieme lavorano per renderlo più vivace e gradevole, in sintesi, dall’unione di tutti coloro che lo amano”.

Da domenica 2 settembre a lunedì 11 settembre tanti gli appuntamenti in programma: mostre in vari luoghi, concerti, cene a tema, street food nella serata di martedì 5 settembre, spettacoli, fuochi d’artificio, senza dimenticare il momento culminante della manifestazione, l’edizione numero 26 della Festa medievale nel Castello di Signa l’8 e il 9 settembre, con la cena medievale nel Giardino dell’Edera sabato 9 settembre. Tante ore di spettacolo, circa cento tra artisti e comparse coinvolti in rappresentazioni di vario genere: rievocazioni storiche, combattimenti, artisti di strada, musica, danza e incursioni teatrali che “confermano la Festa medievale di Signa – continuano dalla Pro loco – fra gli eventi più seguiti dell’estate della nostra regione”.

Nata nel 1995, “dopo 30 anni è ancora capace di coinvolgere gli abitanti del Castello e le numerose associazioni presenti sul territorio, per organizzare i tanti spettacoli offerti da questa kermesse in stile medievale. E un tuffo nel passato che non mancherà di regalare forti emozioni a grandi e piccoli e che culminerà con la rievocazione dell’incendio della Torre di Settentrione (risalente al 1397). I visitatori, insomma, si lasceranno catturare dai giochi di fuoco e dalle rappresentazioni in scena tra le vie del borgo all’interno di un vero e proprio villaggio medievale.

Un’esperienza culturale e di divertimento che regalerà emozioni anche a tavola: le migliaia di ospiti assaggeranno infatti le specialità gastronomiche locali preparate dai Castellani nei vari punti ristoro dislocati nell’antico borgo. Nella stessa serata, poi, il Corteo Storico di Signa, lungo le vie di Castello, che si concluderà al Giardino dell’Edera dove si svolgerà la sfida degli Arcieri dei quattro Popoli di Signa. Sabato 9 settembre, invece, come già detto in precedenza Il Giardino dell’Edera del Castello ospiterà la Cena medievale. Danze, spettacoli in tema medievale, musica, artisti di vario genere accompagneranno le varie pietanze, tutte rigorosamente in uso all’epoca (ingresso, comprensivo di cena e spettacolo 35 euro adulti, 10 euro bambini) per poi arrivare all’incendio della Torre di settentrione e a un suggestivo spettacolo a sorpresa. “Si ringraziano fin da ora – concludono dalla Pro loco – tutte le associazioni e i circoli del territorio che con il loro operato hanno permesso anche quest’anno la realizzazione delle varie iniziative in programma”.