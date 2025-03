Nasce CNA World, lo Sportello per i cittadini stranieri

SESTO FIORENTINO – CNA World è lo Sportello curato da CNA Firenze Metropolitana, attivo nella sede di via De Gasperi 11 rivolto ai cittadini stranieri. Lo scopo dello Sportello è quello di fornire assistenza in tutte le pratiche legate all’immigrazione e supportare i datori di lavoro nella gestione amministrativa. “L’integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio […]

SESTO FIORENTINO – CNA World è lo Sportello curato da CNA Firenze Metropolitana, attivo nella sede di via De Gasperi 11 rivolto ai cittadini stranieri. Lo scopo dello Sportello è quello di fornire assistenza in tutte le pratiche legate all’immigrazione e supportare i datori di lavoro nella gestione amministrativa. “L’integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio è un processo fondamentale per la crescita e lo sviluppo locale. CNA World nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi, offrendo supporto sia ai lavoratori che ai datori di lavoro – dichiara Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana – Sappiamo quanto possa essere complesso per i cittadini stranieri districarsi tra le pratiche burocratiche e per le imprese gestire gli aspetti amministrativi legati ai lavoratori stranieri. Con questo servizio, vogliamo dare risposte concrete e favorire una maggiore inclusione”. Secondo l’ultimo rapporto sulla presenza migrante nella Città Metropolitana di Firenze, pubblicato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 1 gennaio 2024 si contavano 85.970 cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. Firenze risulta così la quinta città metropolitana italiana per presenze extra UE. Tuttavia, il numero complessivo è calato del 22,2% dal 2014 al 2023, un fenomeno attribuibile sia alla diminuzione degli ingressi sia all’aumento delle acquisizioni di cittadinanza (30.490 nuovi cittadini italiani nello stesso periodo).

Per quanto riguarda i nuovi permessi di soggiorno, dopo un calo costante dal 2014 al 2020, si è registrata una ripresa nel 2021, con un picco nel 2022 (10.784 nuovi rilasci per il conflitto russo-ucraino), seguito da una nuova riduzione del 35% nel 2023, quando sono stati concessi 7.006 nuovi permessi. A Firenze, le comunità straniere più numerose sono quella cinese (incidenza del 18,9%), albanese (15%), peruviana (8,2%), marocchina (6,8%) e filippina (6,3%). Il 50,8% della popolazione non comunitaria è composto da donne, mentre il 38% ha più di 45 anni, un dato superiore alla media nazionale. La quota di cittadini non comunitari over 60 è del 13,7%, mentre quella dei minori si attesta al 17,5%, un valore inferiore alla media nazionale (19,5%), sebbene proprio i minori rappresentino la classe di età più numerosa. Lo sportello offre ai cittadini stranieri consulenza su permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, richieste di cittadinanza e avvio d’impresa, facilitandone l’integrazione e l’accesso al mondo del lavoro. Il servizio, realizzato in collaborazione con il Patronato Epasa-Itaco, è disponibile su appuntamento contattando il numero di telefono 335 7752494 (Flora Nikolli) o scrivendo una e-mail all’indirizzo cnaworld@firenze.cna.it.