SESTO FIORENTINO – Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Sesto Fiorentino–Calenzano, definito dagli organizzatori “un nuovo presidio civico e politico pensato per dare voce alle esigenze delle comunità locali e rilanciare un rapporto diretto con cittadini, imprese e associazioni del territorio”.

“L’avvio del Comitato in quest’area rappresenta un passaggio strategico per la crescita di Futuro Nazionale nella provincia di Firenze – dichiara Andrea Cuscito, segretario per la fase costituente di Futuro Nazionale della Provincia di Firenze – Sesto Fiorentino e Calenzano sono territori dinamici, con una forte identità e con bisogni concreti che meritano ascolto, presenza e una proposta politica nuova, capace di ricostruire un legame autentico con il tessuto sociale ed economico”.

A guidare il nuovo comitato sarà Giorgio Gargiulo già consigliere comunale a Sesto Fiorentino. “La nascita del comitato – sottolinea Gargiulo – porta con sé un elemento di rinnovamento importante. Si stanno avvicinando a Futuro Nazionale persone che non avevano mai militato in un partito, spinte dal desiderio di contribuire al bene del territorio e dalla condivisione dei valori promossi dal Generale Vannacci”.

“Questo entusiasmo – concludono Cuscito e Gargiulo – ci dà forza e responsabilità. Il nostro impegno sarà quotidiano e capillare: ascolto, presenza, proposte concrete su sicurezza, servizi, mobilità e qualità della vita. Una politica che torna tra la gente e che riparte dalle esigenze reali delle comunità di Sesto Fiorentino e Calenzano”.