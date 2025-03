Nasce il sito web di Campi a Sinistra: “Uno spazio digitale per la partecipazione attiva”

CAMPI BISENZIO – Da oggi Campi a Sinistra è online con il suo nuovo sito web www.campiasinistra.it , “una piattaforma – spiegano – dedicata a chi crede nei valori di antifascismo, giustizia sociale, uguaglianza e diritti umani. Il sito nasce con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono informarsi, partecipare e contribuire alle attività dell’associazione. Uno strumento fondamentale per comunicare con i cittadini, promuovere iniziative e rafforzare la rete di sostenitori e volontari. Un sito web per una comunità più consapevole e coinvolta”. Attraverso il portale, gli utenti potranno conoscere la storia dell’associazione, i suoi valori e gli obiettivi che ne guidano l’azione. Il sito offre aggiornamenti su eventi, incontri e iniziative locali, fornendo informazioni utili per chi desidera partecipare attivamente. Inoltre, rappresenta uno spazio in cui scoprire come aderire al progetto e contribuire con idee e proposte, accedendo anche a contenuti di approfondimento e materiali informativi. “La trasparenza e la partecipazione sono principi fondamentali per Campi a Sinistra, e il sito web rappresenta uno spazio aperto al confronto e alla collaborazione. Visitate il nostro sito www.campiasinistra.it e scoprite come entrare a far parte di un movimento che lavora per una società più giusta e inclusiva”.