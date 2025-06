Nasce “Muoversi Prato”, il nuovo canale Telegram per restare aggiornati sulla viabilità

PRATO – Per informare in modo ancora più tempestivo e diretto i cittadini sui problemi relativi al traffico e alla viabilità, l’amministrazione comunale ha dato il via alla sperimentazione del nuovo canale Telegram “Muoversi Prato”. Il servizio nasce dalla collaborazione tra il Servizio mobilità del Comune e la Polizia municipale con l’obiettivo di aggiornare i cittadini in tempo […]

PRATO – Per informare in modo ancora più tempestivo e diretto i cittadini sui problemi relativi al traffico e alla viabilità, l’amministrazione comunale ha dato il via alla sperimentazione del nuovo canale Telegram “Muoversi Prato”. Il servizio nasce dalla collaborazione tra il Servizio mobilità del Comune e la Polizia municipale con l’obiettivo di aggiornare i cittadini in tempo reale su cantieri, incidenti e altri eventi che possono avere un impatto rilevante sulla circolazione. In particolare, sul canale saranno pubblicate informazioni su cantieri o eventi già programmati che avranno un forte impatto sulla viabilità, e incidenti stradali o imprevisti che comportano blocchi o rallentamenti importanti, segnalati alla Polizia municipale da cittadini o altre forze dell’ordine. Per rendere l’informazione ancora più chiara ed efficace, il Servizio mobilità e la Polizia municipale stanno sperimentando anche un sistema di valutazione dell’impatto di ogni provvedimento o evento sulla circolazione, attribuendo a ciascuno un valore da 1 a 5 in base alla gravità delle ripercussioni sul traffico. Solo i casi classificati con livello 4 o 5 (quindi i più impattanti) verranno comunicati sul canale. Le ordinanze o gli eventi che non provocano alterazioni significative alla circolazione non avranno alcuna indicazione specifica di impatto. Per chi ha già l’App Telegram installata, cercare “Muoversi Prato” fra i canali Telegram oppure collegarsi al link https://t.me/muoversiprato.