Nascite in crescita, raddoppiate le cittadinanze: tutti i numeri del 2025 nel Comune di Signa

SIGNA – Il bilancio anagrafico 2025 del Comune di Signa conferma un andamento positivo e segnali incoraggianti sul piano demografico e sociale, rafforzando un trend di lungo periodo orientato alla stabilità e alla crescita della comunità. Il dato più significativo riguarda le nascite, che nel 2025 raggiungono quota 120, in aumento rispetto alle 115 del 2024. Un incremento che, pur contenuto, assume un valore rilevante nel contesto demografico attuale e rappresenta un indicatore concreto di vitalità e fiducia nel futuro. Decisamente marcata la crescita delle cittadinanze assegnate, che passano da 45 nel 2024 a 103 nel 2025.

Segnali positivi arrivano anche dal numero dei matrimoni, saliti a 37 rispetto ai 30 dell’anno precedente. La popolazione complessiva sale così si attesta a 19.383 abitanti: significativo anche il dato dei 10 centenari residenti. “Il consolidamento della popolazione residente e la presenza di fasce di età diverse, dai nuovi nati ai cittadini più longevi, delineano un equilibrio demografico che costituisce una risorsa per la programmazione futura. In questa prospettiva, il bilancio anagrafico non rappresenta soltanto una fotografia statistica, ma uno strumento di lettura della trasformazione della comunità e una base di riferimento per le scelte amministrative dei prossimi anni. L’obiettivo resta quello di accompagnare questi segnali positivi con politiche capaci di rafforzarli nel tempo, favorendo uno sviluppo sostenibile, inclusivo e attento alle esigenze di tutte le generazioni, affinché Signa continui a essere un territorio attrattivo, dinamico e coeso”.