“Natale 2025 Fiorenza”: gli auguri del Comando dei Vigili del fuoco di Firenze alla città

FIRENZE – Come ormai da tradizione, il Comando dei Vigili del fuoco di Firenze rivolge i migliori auguri di un sereno e felice Santo Natale a tutta la cittadinanza e a tutto il mondo. Di seguito il testo descrittivo della storia del video istituzionale del Comando di Firenze (video che pubblichiamo a parte sulla nostra pagina Facebook).

Natale 2025 Fiorenza

Fiorenza e i suoi quattro quartieri, un’identità scandita da quattro colori. E quattro sono anche i pezzi della storica “Scala Italiana”, compagna inseparabile dei Vigili del fuoco su ogni mezzo di soccorso, capace di elevarsi fino a 10 metri per portare aiuto. Abbiamo voluto unire questi simboli in un cammino speciale: quattro Vigili del fuoco hanno sfilato per le vie del centro, portando in spalla un elemento della scala e accompagnati dalle storiche Guardie del fuoco. Un percorso che sa di storia, impegno e sacrificio. Il viaggio si è concluso al piazzale Michelangelo, dove i pezzi si sono fatti uno solo sotto lo sguardo della città. Davanti al comandante, la bandiera di Firenze è stata portata in cima alla scala per sventolare alta sopra i tetti, come segno di vicinanza e speranza. Da tutti noi Vigili del fuoco, i migliori auguri di buon Natale alla città di Firenze. Si ringrazia per la preziosa collaborazione: la direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del fondo edifici di culto, il Comune di Firenze, l’Opera di Santa Croce, la Comunità dei frati minori conventuali, l’Opera Medicea Laurenziana, la Chiesa di Santa Maria del Carmine, le Guardie del fuoco, tutto il personale operativo intervenuto e l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco sezione di Firenze.