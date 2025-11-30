Natale a Sesto Fiorentino con l’albero arrivato da Londra

SESTO FIORENTINO – Inaugurato l’albero di Natale alto 17 metri arrivato da Londra e dotato di tecnologia RGB, capace di trasformare la piazza in un caleidoscopio di luci e colori. La Casetta del Grinch, il carosello luminoso alto 5 metri, il podio fotografico da 3 metri e la nuova Via delle Querce della Vita, percorso artistico e opera di riqualificazione urbana, hanno trasformato il centro in un teatro di luci e suggestioni, coinvolgendo cittadini e visitatori. “Siamo molto contenti di ospitare per il quarto anno Natale in Toscana, qui a Sesto Fiorentino. – ha detto il vicesindaco Claudia Pecchioli – È un’occasione per riportare le famiglie a vivere il centro storico e per ampliare quel senso di comunità che già caratterizza la nostra città, ma che vogliamo portare a un livello ancora più alto”.