FIRENZE – A Firenze i Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze con la Fanfara della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze sono vicini ai più piccoli che trascorreranno il Natale in un letto d’ospedale. Al Nuovo Ospedale Pediatrico Meyer, doni e sorrisi da parte dei militari dell’Arma. Un importante momento di spensieratezza e di incoraggiamento.
Natale, al Meyer un momento di spensieratezza con i Carabinieri e la Fanfara della Scuola marescialli e brigadieri
