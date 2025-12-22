Natale, al Meyer un momento di spensieratezza con i Carabinieri e la Fanfara della Scuola marescialli e brigadieri

FIRENZE – Sono i “Premi Cna Firenze – 80 anni di artigianato e futuro” che la Piana fiorentina si è aggiudicato lunedì nel corso di “L’arte del saper fare. 80 anni di storia e futuro”, l’evento voluto da Cna Firenze Metropolitana per festeggiare “il compleanno”. Era il 1945 quando, in un territorio ancora segnato dalla guerra, ventisette artigiani, guidati […]