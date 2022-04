Natale con la Fratres lastrigiana, a Pasqua lo stesso: domenica 17 aprile si scarta l’uovo ma prima si dona il sangue

LASTRA A SIGNA – Una tradizione che si rinnova. E che cammina nel “solco” della voglia di dare una mano a chi, di questa mano, ne ha veramente bisogno. La tradizione è quella del gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa che anche quest’anno festeggia la Pasqua, in questo caso domenica 17 aprile, organizzando una giornata di donazione del sangue presso la propria sede in Corso Manzoni 33 a Lastra a Signa. E a coloro “che verranno a donare – dicono dalla Fratres lastrigiana – sarà regalato un uovo di cioccolata dell’associazione Noi per Voi, una realtà importante, fatta da genitori di bambini che lottano contro il cancro infantile; un gesto simbolico per ringraziare i donatori e per aiutare, oltre che con la donazione di sangue, anche con un contributo i bambini che hanno bisogno di cure oncologiche”. Non solo perché lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, “saremo con il nostro gazebo a “Ginestra in fiore” per promuovere la donazione di sangue e plasma”. La prossima giornata di donazione sangue, invece, si svolgerà sabato 30 aprile e nel pomeriggio ci sarà anche la possibilità di effettuare la visita di idoneità. Per informazioni e/o prenotazioni telefonare al numero 3397652996 oppure scrivere un e-mail all’indirizzo gruppolastrasigna@fratres.eu. “C’è sempre tanto bisogno di sangue e l’unico modo per averlo è donarlo”.