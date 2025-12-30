Natale di festa e sicurezza a Villa Pitti: i Vigili del fuoco visitano gli ospiti. E domani si saluta l’anno nuovo

SIGNA – Il Natale alla Rsa Villa Pitti, gestita da Sereni Orizzonti, è stato, come spiegano dalla struttura, “un concentrato di emozioni, sicurezza e tradizione. A inaugurare il ricco calendario di eventi natalizi è stata la visita speciale dei Vigili del fuoco di Firenze, che il 16 dicembre hanno portato un messaggio di vicinanza agli […]

SIGNA – Il Natale alla Rsa Villa Pitti, gestita da Sereni Orizzonti, è stato, come spiegano dalla struttura, “un concentrato di emozioni, sicurezza e tradizione. A inaugurare il ricco calendario di eventi natalizi è stata la visita speciale dei Vigili del fuoco di Firenze, che il 16 dicembre hanno portato un messaggio di vicinanza agli ospiti della struttura. Ad arrivare a Villa Pitti sono stati il caporeparto Pellegrino Terlizzi del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Firenze e il caporeparto in pensione Daniele Senatori. Una mattinata vissuta in trepida attesa dagli anziani, che hanno avuto l’opportunità di dialogare apertamente con i rappresentanti di un corpo da sempre saldamente legato ai civili e al territorio. Durante l’incontro, entrambi hanno offerto una serie di consigli su come muoversi in sicurezza negli ambienti domestici e non solo, sensibilizzando gli ospiti su temi di grande attualità. Al termine della visita, ogni ospite ha ricevuto un dono, “un gesto che ha unito professionalità e calore umano”.

Ma le iniziative non si sono fermate qui. Mercoledì 17 dicembre è stato il turno de “L’OSSpettacolo”, uno spettacolo interamente realizzato dagli operatori della struttura con canti e balli di gruppo per augurare ai nonni delle felici feste, confermando ancora una volta il legame speciale tra personale e ospiti. Venerdì 19 dicembre è stata celebrata la Santa Messa a cura di don Paolo, un momento di raccoglimento e spiritualità in preparazione al Natale, mentre lunedì 22 dicembre, nel primo pomeriggio, si è svolta la tradizionale festa di Natale accompagnata dai festeggiamenti per i compleanni del mese, un’occasione per celebrare insieme gli ospiti nati a dicembre. Il ciclo di eventi si concluderà domani, mercoledì 31 dicembre con il saluto al vecchio anno, tra canti e balli, per accogliere il 2026 con allegria e speranza. “Un programma intenso e partecipato – concludono – che testimonia l’impegno di Villa Pitti nel garantire non solo assistenza, ma anche momenti di gioia, socialità e condivisione per i propri ospiti”.