Natale di solidarietà, Il Cireneo – Gruppo di preghiera: “Un aiuto concreto per molte famiglie in difficoltà”

CAMPI BISENZIO – Il gruppo di preghiera Il Cireneo di Campi Bisenzio, guidato da Roberto Valerio, rinnova anche quest’anno il proprio impegno a favore delle famiglie più vulnerabili del territorio. Grazie al prezioso sostegno e alla compartecipazione dell’Associazione Chance di Firenze, infatti, molti nuclei familiari in grave difficoltà riceveranno un aiuto concreto per trascorrere un Natale più sereno. L’iniziativa rientra nel progetto pluriennale denominato “Help!”, che negli anni scorsi prevedeva la consegna di cene di Natale o di spese alimentari a domicilio. Negli ultimi due anni, il progetto si è evoluto per garantire la massima dignità e flessibilità. “Il progetto ‘Help!’ è nato per rispondere alla crescente fragilità delle nostre comunità, emerso in modo tangibile durante la pandemia, – dice Valerio – quest’anno abbiamo deciso di donare assegni circolari da 200 euro direttamente convertibili in denaro in banca. È un modo per offrire un aiuto mirato e subito disponibile, in accordo preventivo con gli istituti di credito per superare l’ostacolo dell’assenza di un conto corrente, un dettaglio che purtroppo accomuna molte famiglie che seguiamo”.

L’attenzione del gruppo di preghiera si concentra sulle famiglie residenti nella periferia di Firenze come Campi Bisenzio, nei Comuni limitrofi e nella provincia di Prato. Un aiuto discreto e tracciabile. Un elemento distintivo dell’azione de Il Cireneo è l’estrema riservatezza: la consegna degli aiuti avviene direttamente presso il domicilio delle famiglie e delle persone in difficoltà. Questa scelta è dettata dalla volontà di rispettare la privacy di chi vive momenti di fragilità e spesso chiede di non esporsi pubblicamente. “Non facciamo la consegna in eventi pubblici o in un clima festoso. Andiamo direttamente a casa loro, in punta di piedi. Questo è un aspetto che, come sodalizio di ispirazione cristiana, svolgiamo con estrema riservatezza, nel rispetto della loro volontà. Vogliamo portare un sorriso e un supporto economico alle famiglie più vulnerabili, spesso abbandonate, creando un legame speciale e dicendo loro: “Forza, non siete soli!”, aggiunge Valerio. Il contributo congiunto de Il Cireneo e dell’associazione Chance si pone come un supporto atteso e fondamentale. Tutto questo è reso possibile anche grazie alle libere donazioni, con ogni euro raccolto che va interamente al sostegno di queste famiglie in situazione di grave indigenza