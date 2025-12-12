“Natale in Palazzo”: due i presepi allestiti nel Comune di Prato, uno nell’atrio, l’altro nella ex galleria

PRATO – E’ arrivato Natale anche all’interno del palazzo comunale. Grazie infatti alla collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Firenze-Prato sono stati allestiti due presepi: uno nell’atrio e un altro nella ex galleria (stanza del Commissario). Quello che accoglie i visitatori nell’atrio è una ricostruzione di grandi dimensioni posta in una teca secondo la tradizione dei tipici “presepi chiusi”. La particolarità è l’installazione di un meccanismo che riproduce un’alternanza giorno-notte con accensione e spegnimento automatico delle torce. Quello nei locali della ex Galleria colloca il presepe, di dimensioni più contenute, in una ideale ambientazione contadina toscana. La sua peculiarità è che è possibile ammirarlo con una visione a 360 gradi. Addobbati anche i due alberi di Natale: nello specifico l’albero al piano terra del Palazzo è stato decorato da Avis Prato, mentre quello al piano nobile, nella Sala del Gonfalone, dall’Opera Santa Rita. Il Comune di Prato “ringrazia Avis Prato, Opera Santa Rita e l’Associazione Italiana Amici del Presepio e invita le scuole dell’infanzia e primarie del territorio che volessero vedere decorazioni, addobbi e presepi a prenotare una visita in Comune entro il 6 gennaio 2026 chiamando i numeri 0574 18366220 o 0574 18366038”.