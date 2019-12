“Natale insieme”, 206.000 euro donati per i pasti natalizi di chi è in difficoltà

FIRENZE – C’è chi ha donato fino a mille punti della carta socio e chi ha preferito contribuire direttamente in euro, chi ha fatto la spesa con un pensiero a chi ha meno e chi si è fermato ai banchini animati dalle sezioni soci, per sostenere “Natale insieme”. Partita il 1 dicembre, la campagna di solidarietà della Fondazione “Il cuore si scioglie” per le festività 2019 si era proposta un obiettivo importante: regalare un pasto caldo e un momento di serenità a chi vive in condizioni di bisogno. E la risposta di soci e clienti di Unicoop Firenze non si è fatta attendere: oltre 25.000 le persone che, alle prese con la spesa per il proprio pranzo natalizio, hanno avuto un pensiero e fatto una donazione per i poveri. Con un bilancio di 103.000 euro dopo 24 giorni, l’importo è stato raddoppiato dalla Fondazione e la cifra complessiva di 206.000 euro è stata devoluta ai pranzi natalizi e all’emergenza alimentare. Dopo gli appuntamenti sul territorio, con pasti forniti in tutte le sette province della Toscana in cui opera Unicoop Firenze, il contributo donato nei Coop.Fi e raddoppiato dalla Fondazione “Il cuore si scioglie” da gennaio continuerà ad alimentare l’assistenza ai senza fissa dimora e agli ultimi della società. Fra i pranzi di Natale che si sono tenuti finora, quello di Pisa con un centinaio di senza fissa dimora ospitati nelle Officine Garibaldi e il tradizionale pranzo organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio che il 25 dicembre ha raccolto in San Lorenzo a Firenze e a Spazio Reale a San Donnino complessivamente 1.300 persone. I pasti natalizi sostenuti da “Natale insieme” termineranno il prossimo 6 gennaio con il pranzo della Befana della Caritas ad Arezzo. “Natale insieme” ha visto la partecipazione di tutte le sezioni soci di Unicoop Firenze e la collaborazione delle 150 associazioni di volontariato attive sul territorio, con cui vengono svolte attività durante tutto l’anno e a cui vengono donati i prodotti delle raccolte alimentari. “L’impegno della Fondazione “Il cuore si scioglie” contro l’emergenza alimentare è importante e costante, come dimostrano le oltre 437 tonnellate di generi alimentari donate con le due raccolte alimentari del 2019, – afferma Giulio Caravella, consigliere della Fondazione – questo Natale abbiamo avuto prova della generosità dei soci e clienti di Unicoop Firenze che alle casse dei punti vendita hanno voluto regalare un pasto caldo a chi ha più bisogno e abbiamo raggiunto l’obiettivo di donare momenti di serenità ai bisognosi della regione. Molti sono i progetti già in cantiere per il 2020, che vogliamo portare avanti insieme, convinti che donare sia un regalo per sé e per gli altri”.