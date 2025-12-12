Natale: regali per ogni generazione tra vintage e novità

CAMPI BISENZIO – Conto alla rovescia per il Natale. E in questi giorni molti sono alle prese con la ricerca dei regali da mettere sotto l’albero di Natale. I più previdenti si sono organizzati per tempo, acquistando durante i mesi precedenti quegli oggetti da destinare ai ragali per il periodo più amato dell’anno. Ma cosa […]

CAMPI BISENZIO – Conto alla rovescia per il Natale. E in questi giorni molti sono alle prese con la ricerca dei regali da mettere sotto l’albero di Natale. I più previdenti si sono organizzati per tempo, acquistando durante i mesi precedenti quegli oggetti da destinare ai ragali per il periodo più amato dell’anno. Ma cosa regalare? Se si pensa di cercare un dono per i più giovani dobbiamo indagare sui desideri di chi riceverà il regalo. Nel caso di ragazzi e ragazze, a meno che non abbiano espresso il proprio desiderio su cosa ricevere, possiamo cercare nel settore tech come smartphone, oppure mini stampanti fotografiche, da prendere in considerazione anche l’abbigliamento smart. Ci sono poi altri tipi di dono che possono interessare i più giovani come biglietti per concerti o viaggi, abbonamenti a servizi digitali e gift card. Altre idee possono muoversi nell’ambito della sostenibilità come prodotti di bellezza oppure si può cercare tra classici come il Lego o articoli di cartoleria. Insomme un regalo per tutti e per tutte le tasche.

Regali nostalgia, invece, per i boomer per quella generazione di ultrasessantenni che potrebbe apprezzare giradischi moderni, prodotti gourmet, esperienze in Spa e viaggi o oggetti tecnologici come smartwatch.

Gioielli e tecnologia di qualità sono i regali preferiti per questo Natale 2025 dai cinquantenni. Per loro oltre ai prodotti gourmet e per il benessere, si può scegliere anche nel settore degli accessori in pelle, tra gioielli e orologi, auricolari di marca, ma tutto deve essere molto esclusivo e personalizzato.

Ci sono poi i regali solidali che vanno bene per tutti e aiutano chi ha più bisogno. Sono molte le associzioni che propongono proposte natalizie per tutti i gusti e per tutte le età.