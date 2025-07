Nel 2026 Signa passerà alla Taric. E sulla Tari sindaco e assessore ribadiscono: “Nessun aumento nell’anno in corso”  

SIGNA – A partire da gennaio 2026 la tariffa corrispettiva entrerà in vigore anche nel Comune di Signa. Per spiegare le novità previste, Alia Plures e l’amministrazione comunale attiveranno, a partire dal 5 agosto, uno sportello informativo a cui sarà possibile rivolgersi per ricevere indicazioni e ritirare i nuovi kit per la raccolta differenziata. Numerose le novità in arrivo per le utenze coinvolte […]

SIGNA – A partire da gennaio 2026 la tariffa corrispettiva entrerà in vigore anche nel Comune di Signa. Per spiegare le novità previste, Alia Plures e l’amministrazione comunale attiveranno, a partire dal 5 agosto, uno sportello informativo a cui sarà possibile rivolgersi per ricevere indicazioni e ritirare i nuovi kit per la raccolta differenziata. Numerose le novità in arrivo per le utenze coinvolte (oltre 8.400 tra domestiche e non domestiche). Per accompagnare i cittadini nel cambiamento, Alia invierà una comunicazione ai cittadini e a tutte le utenze interessate e organizzerà una serie di incontri pubblici pensati per fornire informazioni utili e rispondere a dubbi e domande. Questi gli appuntamenti in programma: lunedì 1 dicembre alle 15 – Euromed MS via Arte della Paglia, 101 (incontro dedicato alle aziende servite con sistema di raccolta misto), lunedì 8 settembre alle 15 – presso Euromed MS, via Arte della Paglia, 101 (incontro dedicato alle aziende con sistema di raccolta porta a porta del centro storico), lunedì 22 settembre alle 18 – presso ex tiro a volo, via dello Stadio, lunedì 6 ottobre alle 18 – Circolo Gaetano Donizetti, via di Porto, lunedì 20 ottobre alle 18 – Misericordia San Mauro, lunedì 3 novembre alle 18 – Circolo Ricreativo Arci Colli Alti, via Indicatorio, 41, lunedì 17 novembre alle 18 – Salablu, via degli Alberti, 11 (incontro dedicato alle aziende con sistema di raccolta porta a porta del centro storico).

Per agevolare il ritiro del nuovo kit e fornire tutte le informazioni utili, dal 5 agosto all’11 ottobre sarà attivo uno sportello dedicato in via Santelli 15 presso l’ex cinema Odeon, che sarà aperto il martedì, giovedì e sabato mattina (8.30–13). I titolari di un’utenza (domestica o non domestica di piccole dimensioni) possono richiedere gratuitamente la consegna del kit a domicilio tramite Aliapp, l’App gratuita di Alia disponibile per sistemi iOS e Android, oppure telefonando al call center ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571 1969333 (da rete fissa e mobile). Per le aziende di grandi dimensioni la quantità e il volume dei contenitori possono variare; è quindi importante prenotare una visita di un operatore Alia presso la propria sede, contattando il call center. Nei prossimi giorni, durante questi sopralluoghi, sarà possibile ricevere indicazioni sui contenitori più adatti e maggiori dettagli sul funzionamento della nuova tariffa.

La nuova tariffa sarà gestita e fatturata direttamente da Alia con cadenza trimestrale, sulla base dei conferimenti registrati nello stesso periodo (per esempio 1 gennaio – 31 marzo), che saranno utilizzati anche per l’attribuzione delle eventuali premialità. Sul territorio comunale rimarranno attivi i due diversi sistemi di raccolta vigenti: il sistema ‘porta a porta integrale’ che prevede il ritiro a domicilio di tutte le frazioni di rifiuto e il sistema ‘misto’ con ritiro a domicilio delle frazioni di carta e cartone e Imballaggi e contenitori, mentre organico e residuo non differenziabile sono conferibili nei cassonetti stradali, apribili con chiavetta. La raccolta del vetro su tutto il territorio è conferibile nelle campane stradali, ad accesso libero. Tutti gli strumenti forniti in dotazione agli utenti saranno identificabili ed associati a ciascuna utenza, con Tag digitali. La riconsegna dei vecchi contenitori potrà essere effettuata entro il 31 dicembre presso lo sportello Alia, al momento del ritiro del nuovo kit.

“L’attivazione della Taric – ha detto l’assessore La Placa – rappresenta un passo importante per la nostra comunità verso una gestione più equa, sostenibile e responsabile dei rifiuti. Con questo nuovo sistema, già adottato da molti Comuni toscani amministrati sia dal centrosinistra che dal centrodestra, ogni cittadino sarà chiamato a contribuire in modo proporzionale alla quantità effettiva di rifiuti prodotti, promuovendo comportamenti virtuosi e premiando chi si impegnerà nella differenziata. Si tratta di un passaggio che abbiamo ben esposto alla cittadinanza fin dalla scorsa campagna elettorale. In questi mesi abbiamo lavorato con determinazione, e in modo pienamente trasparente, per arrivare pronti a questo cambiamento, confrontandoci con Alia e predisponendo tutti gli strumenti necessari per accompagnare la popolazione nella transizione. La Taric non è solo una questione tariffaria: è una scelta di civiltà che punta a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. Ma si tratta anche di una scelta che produrrà benefici nel nostro bilancio comunale con un importante alleggerimento dei crediti di dubbia esigibilità”.

“Come amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco Giampiero Fossi – abbiamo creduto fin dall’inizio in questo percorso, convinti che la sostenibilità ambientale debba andare di pari passo con la responsabilità collettiva. Abbiamo lavorato con Alia per garantire un avvio ordinato e accompagnare le famiglie e le attività produttive in questa fase di transizione predisponendo un ampio calendario di incontri e assemblee a partire dal prossimo mese di settembre. Si tratta di una sfida che richiede l’impegno di tutti, ma sono certo che Signa saprà rispondere con consapevolezza e partecipazione. La Taric, infatti, rappresenta uno strumento per costruire un territorio più pulito, più giusto e più attento alle generazioni future”.

Sindaco e assessore sono voluti infine tornare sulla Tari “Nessun aumento per l’anno in corso. Lo ribadiamo ancora una volta in modo chiaro. Il consiglio comunale ha approvato le nuove tariffe 2025 che prevedono, al contrario, una diminuzione della tassa sui rifiuti per la maggior parte delle utenze. Basta leggere la bolletta arrivata in queste settimane ai nostri cittadini: gli acconti Tari sono stati calcolati sulle tariffe vigenti nel 2024 e sarà poi il saldo a riequilibrare gli esborsi dei cittadini in base alle tariffe applicate per l’anno in corso che prevedono una riduzione in media del 6%. Dire e affermare il contrario significa prendere in giro i cittadini raccontando vere e proprie novelle ben lontane dalla realtà e dai documenti ufficiali”.