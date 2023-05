Nel fine settimana a Campi Bisenzio i Campionati italiani Master di atletica leggera

CAMPI BISENZIO – Sabato 27 e domenica 28 maggio Campi Bisenzio ospiterà i Campionati italiani Master Fidal per le specialità prove multiple, decathlon per gli uomini, eptathlon per le donne, i 10.000 metri per gli uomini mentre le donne gareggeranno nelle staffette 4×100, 4×400, 4×88 e nella staffetta svedese 100x200x400x800. Prevista una partecipazione straordinaria con 1.200 atleti […]

CAMPI BISENZIO – Sabato 27 e domenica 28 maggio Campi Bisenzio ospiterà i Campionati italiani Master Fidal per le specialità prove multiple, decathlon per gli uomini, eptathlon per le donne, i 10.000 metri per gli uomini mentre le donne gareggeranno nelle staffette 4×100, 4×400, 4×88 e nella staffetta svedese 100x200x400x800. Prevista una partecipazione straordinaria con 1.200 atleti provenienti da tutta Italia. Si comincia sabato alle 8 per proseguire per l’intera giornata, stesso programma anche domenica, giornata nel corso della quale sarà effettuata anche una raccolta per le zone colpite dal maltempo dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.