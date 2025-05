Nel fine settimana torna “Buongiorno Ceramica”

SESTO FIORENTINO – Torna l’appuntamento con “Buongiorno Ceramica la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica che coinvolge 58 comuni in tutta Italia per celebrare la ceramica, nelle giornate del 17 e 18 maggio. “Vietato non toccare” è il titolo del percorso museale itinerante plurisensoriale allestito all’interno dell’Archivio della Ceramica Sestese (via […]

SESTO FIORENTINO – Torna l’appuntamento con “Buongiorno Ceramica la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica che coinvolge 58 comuni in tutta Italia per celebrare la ceramica, nelle giornate del 17 e 18 maggio. “Vietato non toccare” è il titolo del percorso museale itinerante plurisensoriale allestito all’interno dell’Archivio della Ceramica Sestese (via Girolamo Savonarola 37). I visitatori saranno messi nelle condizioni di compiere il percorso al buio e, con il supporto degli accompagnatori, saranno invitati a scoprire gli oggetti esposti attraverso la stimolazione e l’uso degli altri sensi. L’esposizione è aperta sabato 17 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domenica 18 maggio dalle 10 alle 13. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre allestita una mostra sui 150 anni del Liceo artistico di Sesto Fiorentino, con oggetti realizzati da studentesse e studenti a partire dagli anni Trenta del Novecento.

Due sono gli appuntamenti proposti dalla Fondazione Museo Ginori: sabato 17 maggio il curatore Riccardo Spinelli e la conservatrice del Museo Ginori Rita Balleri guideranno la visita alla mostra “Giovan Battista Foggini. Architetto e scultore granducale”, allestita a Firenze in Palazzo Medici Riccardi. Ritrovo ore 16, prenotazione obbligatoria a prenotazioni@museoginori.org. Un viaggio creativo tra arte e pasticceria sarà, invece, il laboratorio “Dolci Decori Ginori”, rivolto ad adolescenti e adulti che potranno cimentarsi nella realizzazione di decorazioni per biscotti ispirati alle tecniche impiegate nel Settecento per le porcellane Ginori. Il laboratorio si terrà domenica 18 maggio dalle 10 in biblioteca; la partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo prenotazioni@museoginori.org. “È sempre bello poterci unire alla festa di Buongiorno Ceramica per celebrare un pezzo importante della nostra storia – afferma il vicesindaco Claudia Pecchioli – Grazie alla risposta immediata e al lavoro degli uffici e dei tecnici comunali siamo riusciti ad aprire anche quest’anno l’Archivio della Ceramica che, come è noto, ha subito diversi danni nell’alluvione di marzo. Festeggeremo anche il secolo e mezzo di storia del Liceo artistico, dove a lungo si sono formati e continuano a formarsi gli artisti che plasmano e decorano la ceramica, rinnovando una tradizione che attraversa i secoli e le generazioni”.