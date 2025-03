Nel nuovo Comando della Polizia municipale inaugurato il ventunesimo defibrillatore “signese”

SIGNA – Sabato 1 marzo anche la Pubblica Assistenza ha partecipato, spiega il presidente Matteo Carrai, “con immenso piacere alla cerimonia inaugurale del nuovo Comando di Polizia municipale in via Santelli. Locali moderni ed efficienti, completamente ristrutturati e dotati di tutto il necessario per svolgere al meglio i delicati compiti affidati alla Municipale”. Durante la cerimonia […]

SIGNA – Sabato 1 marzo anche la Pubblica Assistenza ha partecipato, spiega il presidente Matteo Carrai, “con immenso piacere alla cerimonia inaugurale del nuovo Comando di Polizia municipale in via Santelli. Locali moderni ed efficienti, completamente ristrutturati e dotati di tutto il necessario per svolgere al meglio i delicati compiti affidati alla Municipale”. Durante la cerimonia inaugurale è stata attivata proprio dalla Pubblica Assistenza la 21° postazione di defibrillazione pubblica del territorio, situata proprio all’interno del nuovo Comando e che si unisce ai tre DAE già presenti sulle auto di servizio”.

“Ringrazio il comandante Caciolli e il sindaco Fossi per avere creduto nella rete di defibrillazione pubblica che la nostra assicurazione ha creato a Signa, – ha aggiunto Carrai – questa nuova postazione sarà presidio per la cardioprotezione dei nuovi uffici della Polizia municipale signese con la quale collaboriamo quotidianamente, apprezzando la competenza e la professionalità di ufficiali ed agenti, da tempo perfettamente addestrati anche alle manovre di rianimazione e all’utilizzo del DAE”. La postazione è stata realizzata nell’ambito del progetto promosso dalla Pubblica Assistenza Signa, con il patrocinio del Comune di Signa, con cui sono stati installati a Signa ben 21 DAE in aree pubbliche (piazze e giardini), in edifici pubblici (uffici pubblici, scuole, caserme) e, appunto, sui veicoli della Polizia municipale.

“La nostra associazione, a partire da dicembre 2018, ha avviato il progetto “Signa ci sta a Cuore!” installando sul territorio postazioni pubbliche munite di DAE – ha detto ancora Carrai – e fin da subito la Polizia municipale di Signa ha aderito con entusiasmo, sostenendo la realizzazione dell’intera rete che oggi conta ben 21 dispositivi, partecipando con grande volontà e partecipazione alle iniziative di formazione: tutti gli ufficiali e gli agenti hanno ricevuto l’addestramento all’utilizzo del DAE ed a praticare le manovre di rianimazione e da tempo tutti i veicoli di servizio sono dotati di defibrillatore a bordo”. “Con grande soddisfazione inauguriamo questi locali, completamente ristrutturati e perfettamente adeguati ai nostri compiti, che garantiranno grande qualità al nostro lavoro, – ha commentato il comandante Fabio Caciolli – uffici che saranno vissuti quotidianamente dal personale della Polizia municipale e dai cittadini e per questo è fondamentale che siano stati dotati di un defibrillatore, che garantirà al bisogno di poter intervenire prontamente: ringrazio per questo la Pubblica Assistenza Signa con cui abbiamo ormai da moltissimo anni una positiva collaborazione”.

“Come per le altre postazioni pubbliche di Signa la Pubblica Assistenza si occuperà inoltre dei controlli periodici, delle verifiche e della manutenzione dei defibrillatori, affinchè anche questa nuova postazione sia sempre efficiente e operativa, – ha concluso Carrai – auguriamo al comandante Caciolli ed a tutti gli agenti di Polizia municipale di Signa di poter proseguire al meglio il loro lavoro nella nuova sede, finalmente adeguata alle esigenze di servizio e con grandi potenzialità per il futuro”. La postazione, dotata di teca allarmata e predisposta per assicurare le migliori condizioni di temperatura, è munita di un defibrillatore semi-automatico (DAE) a disposizione di tutti in caso di necessità, che potrà essere utilizzato sotto la guida dell’operatore della Centrale Operativa 118. La nuova postazione è inserita nella mappa di tutti i defibrillatori (DAE) presenti sul territorio comunale e georeferenziata nel sistema informatico della Centrale Operativa 118 Firenze – Prato. Per conoscere l’intero progetto “”Signa ci sta a cuore!” è possibile consultare la pagina dedicata.