Nella “calza” della Pubblica Assistenza un pranzo di solidarietà per i campigiani

CAMPI BISENZIO – Una “Befana insieme” e di solidarietà. E’ quella che si è svolta nel giorno appunto dell’Epifania presso il circolo “Gni Gni” grazie all’impegno della Pubblica Assistenza di Campi, che ha organizzato la giornata, e che ha visto un centinaio di persone a pranzo presso la sede dell’associazione grazie alla condivisione dell’iniziativa con la Caritas vicariale, i servizi sociali del Comune e la sezione soci Coop. “Un momento conviviale per stare insieme, – spiegano dalla Pubblica Assistenza – organizzato con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e che si è concluso con la distribuzione della calze a tutti i bambini presenti”.

“Fin dal nostro insediamento – ha spiegato l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini (nella foto con il presidente della Pubblica Assistenza, Settimo Lipani) – ci siamo posti l’obiettivo di costruire una città capace di prendersi cura delle persone, sostenendo relazioni, inclusione e solidarietà. Tutto questo possiamo farlo solo grazie alle nostre realtà associative che, in rete, possono contrastare la solitudine e la povertà relazionale, rafforzando i legami fra i cittadini. Voglio ringraziare a tal proposito la Pubblica Assistenza, la sezione soci Coop e la Caritas per questa iniziativa che ha risposto come meglio non si poteva a quella sollecitazione che ho lanciato più volte e per la quale, come amministrazione, abbiamo pubblicato anche un avviso pubblico per finanziare progetti sociali dedicati alla creazione di reti di comunità e al sostegno delle persone più fragili”.