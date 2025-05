Nella Sala dell’affresco gli “schizzetti e le illustrazioni” di Valeria Cirillo. Con il ritorno a Signa di Leonardo Romanelli 

SIGNA – E’ stata inaugurata sabato scorso nella Sala dell’affresco del Comune di Signa “Vogue in the kitchen & other rooms – Schizzetti e illustrazioni di Valeria Cirillo”. “Ho cominciato a disegnare da molto piccola – ha raccontato l’artista – ed è sempre stato il mezzo con cui trasmettevo quello che non riuscivo a dire a parole. […]

SIGNA – E’ stata inaugurata sabato scorso nella Sala dell’affresco del Comune di Signa “Vogue in the kitchen & other rooms – Schizzetti e illustrazioni di Valeria Cirillo”. “Ho cominciato a disegnare da molto piccola – ha raccontato l’artista – ed è sempre stato il mezzo con cui trasmettevo quello che non riuscivo a dire a parole. Il foglio era il filtro con il quale le emozioni uscivano. Ho studiato arte e mi sono diplomata con il massimo dei voti, ma in quegli anni mi sono resa conto che i miei disegni non trasmettevano più emozioni e così non ho più disegnato per oltre 14 anni”. Dopo la laurea come giornalista di moda i disegni, come d’un colpo, non sono stati più descrittivi ma semplicemente degli schizzi, fatti in pochi minuti. Cirillo ha così frequentato e lavorato in una scuola di illustrazioni e oggi le sue opere attraversano principalmente due filoni: i disegni felici, fatti nei momenti di serenità, per giocare. E quelli compositi, spesso quasi indecifrabili.

“Sono i ricordi che non riesco a dire – ha aggiunto – le paure, gli incubi, i bisogni che arrivano nella mia testa e nel mio immaginifico, ed esigono di essere posati sulla carta. Sono eseguiti di getto, fatti quando ho bisogno di ritrovare me stessa. Mi invadono e decidono loro la forma che vogliono. Ho cominciato ad avere delle piccole commissioni private, mai cercate, non disegno mai per dovere, accetto solo cose in cui credo fortemente. Nel 2023 ho conosciuto una persona che mi ha offerto la più grande opportunità artistica che potessi sperare e abbiamo lavorato per undici stupendi e tormentati mesi ad un progetto maestoso che presto vedrà la luce. È un lavoro che mi ha dato tantissimo e la storia che racconto è quella di un uomo che è diventato parte di me”. Nella Sala dell’affresco Valeria Cirillo mette in mostra una parte del suo percorso artistico con un vernissage, dopo il taglio del nastro, che è proseguito a Villa Alberti, con una performance e la proiezione di un video, alla presenza di Leonardo Romanelli, critico enogastronomico, giornalista, artista e poliedrico divulgatore. “Si tratta di due eventi importanti – ha concluso il sindaco Giampiero Fossi – che hanno contribuito all’arricchimento culturale della nostra citta, segnando un ulteriore passo nella valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea con l’obiettivo di avvicinare anche le nuove generazioni”.