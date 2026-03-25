Nelle sedi Spi-Cgil delle Signe attivo uno sportello informativo Federconsumatori

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Lo Spi-Cgil delle Signe offre un nuovo servizio per gli iscritti e per tutti i cittadini. Ogni mercoledì, infatti, la mattina presso la sede di Lastra a Signa in via Livornese e il pomeriggio presso la sede di Signa in via di Porto, con orario 15-17, sarà a disposizione in primo luogo degli iscritti Spi-Cgil e poi di tutti i cittadini, uno sportello che fornisce informazioni e consulenza per la Federconsumatori in merito alle problematiche che i consumatori quotidianamente si trovano ad affrontare. L’addetto allo sportello farà anche da “facilitatore digitale”, aiutando nella abilitazione di Spid e carta d’identità elettronica, prenotazione visite mediche esami e così via dicendo. Per informazioni: telefonare in orario 9.30-12.30 ai numeri 055 8723402 e 055 875656 oppure scrivere una e-mail agli indirizzi spisigna@firenze.tosc.cgil.it e spilastraasigna@firenze.tosc.cgil.it.