Neve. I vigili del fuoco in soccorso ai sanitari per il ricovero di un uomo

CALENZANO – Il mezzo sanitario non riusciva a raggiungere una abitazione a causa della dopo la nevicata e questa mattina attorno alle 6.50 i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti in via delle Cappelle di Sopra. I vigili del fuoco sono arrivati in supporto al personale sanitario per il ricovero della persona che, per la presenza del manto nevoso, non era raggiungibile con il veicolo sanitario e hanno raggiunto l’abitazione con un fuoristrada. Una volta raggiunta l’abitazione l’uomo è stato trasportato sul mezzo per poi raggiungere più a valle l’equipaggio sanitario al quale è stato affidato l’uomo per il ricovero.