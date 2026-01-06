Neve: proseguono le operazioni di salatura delle strade per rischio ghiaccio

SESTO FIORENTINO – Il maltempo sembra non mollare. Dalle 2 della scorsa notte sono in corso le operazioni di salatura delle strade collinari e sono attive dalla mattinata di oggi le macchine spazzaneve sul territorio sestese. Gli interventi sono tuttora in corso e proseguiranno per tutta la notte. Nelle prossime ore, fa sapere la Protezione […]

Su alcune strade collinari sono state disposte chiusure e limitazioni localizzate e temporanee della circolazione per le operazioni di spalatura e salatura. Molti di essi sono stati difficoltosi dalla presenza di numerose auto rimaste bloccate sulle strade poiché sprovviste delle necessarie dotazioni invernali. Polizia Municipale e associazioni di volontariato stanno intervenendo da questa mattina per rimettere in strada le vetture.

Le operazioni salatura proseguiranno tutta la notte sulle principali strade collinari, mentre nel capoluogo sarà eseguito lo spargimento del sale su rotatorie, sottopassi e accessi delle scuole. Mercoledì 7 gennaio le scuole saranno regolarmente aperte.