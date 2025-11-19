CAMPI BISENZIO – L’attesa per il nuovo store New Martina sta per terminare. A I Gigli sabato 22 novembre, alle 15, aprirà lo store di New Martina. E c’è di più: le prime 4 persone in fila entreranno con lei per vivere un momento unico, un accesso esclusivo al backstage e una sorpresa speciale pensata solo per loro. Il brand creato da Carmen Fiorito, propone accessori per smartphone. E’ un marchio molto atteso al centro commerciale dai numerosi follower che seguono la giovane imprenditrice ed influencer napoletana.
New Martina apre al Centro Commerciale I Gigli
CAMPI BISENZIO – L’attesa per il nuovo store New Martina sta per terminare. A I Gigli sabato 22 novembre, alle 15, aprirà lo store di New Martina. E c’è di più: le prime 4 persone in fila entreranno con lei per vivere un momento unico, un accesso esclusivo al backstage e una sorpresa speciale pensata solo per loro. […]