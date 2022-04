Nidi d’infanzia a Lastra a Signa, dal 2 maggio al via le iscrizioni

LASTRA A SIGNA – Dal 2 al 23 maggio sono aperte le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2022/2023. Le iscrizioni devono essere fatte esclusivamente on line collegandosi al seguente link: https://istruzione.comune.lastra-a- signa.fi.it/refezione/home.do. Per poter accedere al portale è necessario essere in possesso dello Spid. Per le famiglie che non sono in […]

LASTRA A SIGNA – Dal 2 al 23 maggio sono aperte le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2022/2023. Le iscrizioni devono essere fatte esclusivamente on line collegandosi al seguente link: https://istruzione.comune.lastra-a- signa.fi.it/refezione/home.do. Per poter accedere al portale è necessario essere in possesso dello Spid.

Per le famiglie che non sono in possesso di strumenti informatici e hanno difficoltà nella registrazione e compilazione della domanda possono fissare un appuntamento presso l’Ufficio Servizi Educativi al numero 0553270114. Ogni famiglia, per l’erogazione del servizio, è tenuta al pagamento di una quota mensile, differenziata in base alla fascia di frequenza assegnata, e di una quota giornaliera che corrisponde all’effettiva presenza del bambino al nido. Le quote sono determinate sulla base del valore ISEE in corso di validità, chi non presenta la richiesta di agevolazione (ISEE) è tenuto al pagamento della tariffa massima.

Per accompagnare i genitori nella scelta del nido d’infanzia sono organizzati alcuni Open day: sabato 30 aprile dalle 9 alle 13 presso Il nido d’infanzia Carcheri (055 8713274) e il nido d’infanzia Skolè (055 8728018). Le visite saranno effettuate su prenotazione telefonando ai numeri delle scuole dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11 e dalle 13.30 alle ore 15 a partire dal 19 aprile. La seconda giornata è in programma per sabato 7 maggio dalle 9 alle 13, sempre su prenotazione (negli orari sopracitati dal 19 aprile), presso il nido d’infanzia I Caci (055 8723668 e 055 8727918), la sezione distaccata del nido I Caci (055 8723601) e il nido d’infanzia Lastra (055 3270135).