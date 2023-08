“Nidi gratis” a settembre per oltre 12.000 bambini fino a 3 anni

FIRENZE – Saranno 12.114 i bambini toscani fino a 3 anni che da settembre frequenteranno gratuitamente i 780 nidi d’infanzia che hanno aderito all’iniziativa. Nei prossimi giorni le famiglie riceveranno specifica comunicazione. È l’esito del primo bando “Nidi Gratis”, la misura pensata dalla Toscana per allargare l’accesso ai servizi per l’infanzia. I risultati sono stati presentati questa mattina a […]

FIRENZE – Saranno 12.114 i bambini toscani fino a 3 anni che da settembre frequenteranno gratuitamente i 780 nidi d’infanzia che hanno aderito all’iniziativa. Nei prossimi giorni le famiglie riceveranno specifica comunicazione. È l’esito del primo bando “Nidi Gratis”, la misura pensata dalla Toscana per allargare l’accesso ai servizi per l’infanzia. I risultati sono stati presentati questa mattina a Firenze nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati a cui hanno partecipato il presidente Eugenio Giani e l’assessore all’istruzione Alessandra Nardini. Il decreto dirigenziale approvato martedì scorso contiene l’elenco dei beneficiari (riconoscibili attraverso l’apposito codice che garantisce riservatezza) e assegna le risorse ai Comuni, che a loro volta si occuperanno di erogare il contributo direttamente alle strutture educative che hanno aderito al programma.

Soddisfatto il presidente Giani “Siamo di fronte a elevati livelli di adesione, segno che questa misura, fortemente voluta sin dall’avvio della legislatura, era attesa dalle famiglie. “Nidi gratis” rappresenta un cambiamento epocale nelle politiche educative della nostra Regione e una politica unica a livello nazionale. Agisce prima di tutto sui bambini e sul loro sviluppo, consentendo loro – grazie alla frequenza di nidi di qualità quali quelli toscani – di fare esperienze educative che avranno un impatto positivo sulla loro crescita e sul loro successivo percorso educativo e scolastico. In aggiunta a questo “Nidi gratis” agisce sulla parità di genere e connota ulteriormente il nostro welfare nella direzione dell’equità. Siamo orgogliosi che la Commissione Europea abbia inserito il nostro intervento a tra le buone pratiche realizzate grazie al Fondo sociale”.

Per il prossimo anno educativo, “Nidi gratis” si configura finora come un’operazione da 29 milioni e 383.000 euro, resa possibile grazie a risorse regionali e del nuovo settennato del Fondo Sociale Europeo. Ma, precisa Giani, “Ora contiamo di riaprire il bando da settembre stanziando altri 10,6 milioni di euro, consentendo di far scattare la gratuità per i beneficiari di questo secondo bando già da novembre. Oltre a chi non ha partecipato, potranno presentare domanda anche coloro che sono rimasti esclusi perché hanno commesso qualche errore nella domanda o non avevano Isee disponibile”.

Al bando dello scorso maggio avevano partecipato 14.393 nuclei familiari. Dunque, sono state 2.279 quelle non accolte: 1.376 per mancanza di requisiti (retta inferiore a bonus Inps e/o Isee inferiore a 35.000 euro; residenza fuori Toscana; rinuncia); 382 per errori non sanati nella presentazione delle domande; 521 per mancata disponibilità del posto al nido prescelto o assenza di titolarità alla frequenza di un nido privato. “Nidi gratis” è rivolto a redditi Isee fino a 35.000 euro. Per il periodo di programmazione europea 2021/2027, la Regione investirà su questa misura 233 milioni di euro tra risorse Fse+ e regionali.

“Nidi gratis”: chi può accedere

I nuclei familiari con bambini, residenti in Toscana, con un’età fino a 3 anni e con Isee fino a 35.000 euro. Lo sconto della Regione viene riconosciuto per i nidi ma anche per Spazi gioco e Servizi educativi in contesto familiare.

Come funziona

Il contributo della Regione integra il bonus nidi erogato dall’Inps, concesso a rimborso, per ridurre la quota delle rette a carico delle famiglie. Attraverso i Comuni che erogano le risorse verso i nidi, la Regione riconosce direttamente la quota che eccede il rimborso Inps (272,72 euro per Isee fino a 25.000 euro e 227,27 per Isee fino a 35 mila), praticando così una sorta di “sconto” fino a concorrere all’intero ammontare di una retta mensile massima di 800 euro. Ciascuna famiglia beneficia dello sconto fino ad un massimo di 5.800 euro per 11 mesi.

La procedura prevista

A inizio marzo è stato approvato il bando regionale rivolto a Comuni e Unioni di Comuni mentre a maggio è stato aperto il bando rivolto alle famiglie. Entro lo scorso aprile Comuni e Unioni di Comuni hanno individuato i servizi presso i quali è possibile beneficiare della misura “Nidi gratis”. A maggio la Regione ha poi approvato l’elenco delle strutture accreditate.