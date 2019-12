Niente guardia medica a Natale, il sindaco Bagni: “Domani un nuovo incontro con la Asl”

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Sulla questione sollevata ieri dal gruppo consiliare Uniti per Signa sul fatto che dalle 20 del 24 dicembre alle 20 del 25 dicembre il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) per i Comuni di Signa e Lastra a Signa non sarà garantito, è intervenuto il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni. “Proprio domani pomeriggio, venerdì 20 dicembre – ha detto il sindaco – è in programma un nuovo incontro con la Asl, per parlare sia dei problemi relativi alla continuità assistenziale che del 118. Per quanto riguarda la mancata copertura della prima a Lastra a Signa e Signa il giorno di Natale, dovrebbe trattarsi di un “disservizio” limitato solo a quelle 24 ore, certo è che non nascondiamo la nostra preoccupazione, in un territorio come quello delle Signe, da bollino rosso per tanti motivi, uno su tutti la viabilità, e che ha un ospedale di riferimento come Torregalli. Servono risposte immediate e la nostra speranza è che l’incontro di domani possa iniziare a darle”. Intanto, dalla Misericordia di Lastra a Signa è arrivata la conferma, su comunicazione della Asl, che dalle 20 del 24 dicembre alle 20 del 25 dicembre non sarà attivo il servizio di guardia medica in turnazione presso la Pubblica Assistenza di Signa. La guardia medica sarà presente presso le seguenti strutture: Presidio sanitario in via Vivaldi snc a Scandicci, telefono 0556930703, e Misericordia di Campi Bisenzio in via Saffi 3/d a Campi Bisenzio, telefono 055890480.

P.F.N.