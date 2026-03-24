No Taric – Comitato di Campi Bisenzio, giovedì 26 incontro al circolo Dino Manetti

CAMPI BISENZIO – “Capire per cambiare”: questo il tema dell’incontro in programma domani, giovedì 26 marzo, alle 21 presso il circolo Dino Manetti e organizzato dal No Taric – Comitato di Campi Bisenzio. Saranno presenti Livio Giannotti (ex A.D. di Quadrifoglio e Alia) e Marco Cardone (Rete toscana per la tutela dei beni comuni) “per […]

CAMPI BISENZIO – “Capire per cambiare”: questo il tema dell’incontro in programma domani, giovedì 26 marzo, alle 21 presso il circolo Dino Manetti e organizzato dal No Taric – Comitato di Campi Bisenzio. Saranno presenti Livio Giannotti (ex A.D. di Quadrifoglio e Alia) e Marco Cardone (Rete toscana per la tutela dei beni comuni) “per affrontare – spiegano – le problematiche che stiamo vivendo da quando è stata introdotta la nuova tariffa corrispettiva sui rifiuti. Dalle origini di questa novità, partendo dai cambiamenti nelle nostre abitudini nel conferire i rifiuti, passando per disagi e disservizi, fino ai risvolti economici che comporta, e non solo. Cercheremo di capire il perché e cosa ci ha portati da una tassa a una tariffa, per poi immaginare cosa poter fare per cambiare la situazione che tutti abbiamo davanti agli occhi e che ci vede tutti coinvolti”.