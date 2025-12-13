No Taric, i comitati adesso sono riuniti in un coordinamento: “Una tariffa iniqua”

PIANA FIORENTINA – Si è costituito ufficialmente nella giornata di ieri la cosiddetta “Unione cittadini no Taric”, ovvero il coordinamento dei comitati di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Figline, Carmignano e del Mugello, che si sono uniti, spiegano, “per contrastare una tariffa ritenuta sbagliata e iniqua, oltre alla cattiva gestione che […]

PIANA FIORENTINA – Si è costituito ufficialmente nella giornata di ieri la cosiddetta “Unione cittadini no Taric”, ovvero il coordinamento dei comitati di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Figline, Carmignano e del Mugello, che si sono uniti, spiegano, “per contrastare una tariffa ritenuta sbagliata e iniqua, oltre alla cattiva gestione che l’accompagna. Questa unione nasce dopo avere tentato, senza risultati significativi, un confronto costruttivo con le varie amministrazioni. Oggi siamo ancora più determinati a portare avanti questa battaglia insieme, perché l’unione è la nostra forza”.