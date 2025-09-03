Noferi (AVS): “Primo sì al nuovo aeroporto di Peretola? Una provocazione per far litigare la coalizione di centro-sinistra”

FIRENZE – “Con un tempismo che pone più di un dubbio è stato annunciato il parere favorevole della Commissione ministeriale Via al nuovo Masterplan per lo sviluppo aeroportuale di Firenze”: a dirlo è Silvia Noferi, candidata capolista Firenze 1 e 4 Alleanza Verdi e Sinistra, che poi aggiunge: “Non sono ancora note le 13 prescrizioni che accompagnano il parere, ma vorrei ricordare che anche nel dicembre del 2017 il parere fu favorevole ma le prescrizioni erano di fatto difficili, se non impossibili, da realizzare, tanto che poi il progetto fu bocciato da tutti i tribunali: dal Tar al Consiglio di Stato. Oltre agli annunci quindi vorremmo leggere le carte, perché noi di AVS siamo abituati ad entrare nel merito delle questioni per poterle valutare con cognizione di causa. Questo annuncio, non supportato da documentazione, assomiglia ad una provocazione bella e buona di una destra impaurita che la coalizione di centro-sinistra spicchi il volo e vinca le elezioni regionali e poi le politiche del 2027, ma non cadremo in questa trappola”. E ancora: “Non solo perché era già stata annunciata in Consiglio regionale dagli esponenti della Lega e di Forza Italia, ma perché assomiglia tanto ai provvedimenti che firma il presidente Trump sui dazi e sugli arresti dei migranti; provvedimenti che vengono regolarmente impugnati dai giudici dei vari Stati e perfino dalla Corte Suprema. Se i nostri avversari sperano di vederci litigare come coalizione si sbagliano di grosso, il nostro obiettivo è chiaro e grande: battere la destra in Regione Toscana e spazzarla via dal Governo dell’Italia con argomenti e una visione del mondo più equa e convintamente green”.