“Noi ci siamo”: aiutiamo la Misericordia di San Mauro per l’acquisto delle mascherine

SIGNA – Se la Rsa di San Mauro sta facendo più che egregiamente la propria parte nell’assistenza agli anziani ospiti in struttura (come dimostrano anche le mascherine fatte “in proprio”), la Misericordia non è da meno, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Due “creature” volute, in un passato che ormai fa parte della storia della frazione del Comune di Signa, da don Armido Pollai e che, anno dopo anno, sono sempre cresciute nella qualità dei rispettivi servizi. Ora, però, la Misericordia di San Mauro ha bisogno di una mano, soprattutto per l’acquisto delle mascherine, essenziali per portare avanti tutta l’attività in questo periodo. Ecco perché rilanciamo più che volentieri l’appello dell’associazione, appello a ognuno di noi a fare una donazione per sostenere i volontari e il loro operato. Qui di seguito, nell’immagine che pubblichiamo, tutte le coordinate per partecipare a una “gara” di solidarietà che ha bisogno di tutti.