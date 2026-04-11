“Non dimentico”: scelte le due protagoniste per il nuovo videoclip di Fabio Ness

SIGNA – Manca sempre meno all’avvio delle riprese del videoclip di “Non dimentico”, il nuovo singolo con cui Fabio Ness torna sulla scena musicale dopo dodici anni di pausa. Ed entrano nel vivo anche i lavori relativi al videoclip, che sarà diretto da Federico Gori e girato interamente fra Signa e Lastra a Signa. Protagoniste saranno Anxhela Kaci, 17 anni, e Ylenia Spallina, 31 anni, entrambe di Signa, scelte al termine del casting per interpretare due storie femminili parallele, due modi diversi di reagire alla fine di una relazione. Le location scelte – la Stazione di Signa, Villa Alberti con il suo parco, una caffetteria nel centro di Lastra a Signa e il parco dei Renai – rappresentano luoghi simbolici e immediatamente riconoscibili, capaci di restituire autenticità e identità visiva al racconto. Ambientazioni quotidiane che diventano scenari emotivi, in linea con il significato del brano.

“Anxhela ci ha colpito molto, nonostante inizialmente cercassimo una protagonista con un’età più matura – ha commentato Ness – qualcosa di forte a livello visivo: lo sguardo, il modo di porsi. Durante i provini si è distinta subito. Ylenia, invece, mi ha impressionato per la capacità di entrare dentro la storia della canzone: è mamma e questo le permette di comprendere a fondo certe sfumature dell’amore. Sono due profili diversi ma perfettamente complementari, con la giusta esperienza per raccontare due percorsi emotivi distinti. Ho lasciato carta bianca al regista, ma quando le abbiamo viste recitare è stato chiaro che funzionavano. Sono felicissimo di averle con noi: questo progetto deve essere anche divertimento, un’occasione per mettersi in gioco”. E ancora: “La canzone è mia, ma appartiene anche a chi la interpreta. Abbiamo scelto di girare a Signa perché le radici contano, vengono prima di tutto. È bellissimo poter lavorare qui, nei luoghi di casa, valorizzando il territorio. Spero che il paese possa riconoscersi e apprezzare questo lavoro, perché c’è un legame profondo con ogni scorcio che abbiamo scelto”. Il progetto, realizzato con il patrocinio del Comune di Signa, coinvolgerà anche comparse locali, in particolare per le scene ambientate alla stazione. Le riprese sono fissate per il 18 aprile mentre il videoclip sarà presentato ufficialmente il 16 maggio, per partecipare come comparsa è possibile inviare un messaggio a Monica 3885691783.