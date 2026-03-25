“Non possiamo perdere la tramvia”: sabato 28 manifestazione sotto l’atrio comunale

CAMPI BISENZIO – “La tramvia è un bene di tutti e non possiamo permetterci di perderla”: il comitato Campi per la tramvia “lancia” così la manifestazione di sabato prossimo, 28 marzo, con inizio alle 15.30 sotto l’atrio comunale in piazza Dante. Un appuntamento a cui il comitato invita a partecipare “cittadini, forze politiche e associazioni: uniamoci per il nostro territorio”, aggiungono. E poi spiegano: “Il motivo per cui abbiamo organizzato questa manifestazione nasce da una consapevolezza ormai chiara e condivisa: la tramvia deve essere realizzata. Non si può continuare a illudere un’intera città per anni, alimentando aspettative, progettualità e speranze, per poi rischiare di perdere tutto proprio sul traguardo. Non è più il tempo delle responsabilità da attribuire, ma delle azioni concrete da mettere in campo. E oggi, purtroppo, i segnali che arrivano ci fanno temere il peggio. Un epilogo che non siamo disposti ad accettare”.

Per poi aggiungere: “Per questo chiediamo con forza che chi ha il potere e il dovere di decidere agisca fino in fondo, mettendo in campo tutte le proprie capacità e responsabilità. È una questione di rispetto verso i cittadini e verso il futuro del territorio. Abbiamo scelto di manifestare a Campi perché Campi non può e non deve più essere considerata una periferia marginale, da coinvolgere solo a parole e lasciare indietro nei fatti. Campi deve essere protagonista delle scelte strategiche che riguardano la mobilità, lo sviluppo e la qualità della vita dell’intera area. Non è un territorio di passaggio, ma una comunità viva, centrale, che merita infrastrutture adeguate e un ruolo attivo nei processi decisionali. La tramvia rappresenta non solo un’opera pubblica, ma un simbolo concreto di connessione, crescita e dignità per Campi. Rinunciarvi o rimandarla ancora significherebbe condannare questo territorio a restare ai margini, mentre noi rivendichiamo con determinazione il diritto di essere al centro”.