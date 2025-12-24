Non ti è piaciuto il regalo? Portalo a I Gigli

CAMPI BISENZIO- Si contano le ore per scartare i regali di Natale. Un rito che non interessa solo i più piccoli, ma coinvolge anche gli adulti. La curiosità ci accompagna guardando i pacchetti sistemati sotto l’albero di Natale e ci spinge ad immaginare di trovare il nostro regalo desiderato. Ma cosa accade se scartando il pacchetto non troviamo il dono aspettato? Non solo ci rimaniamo male, ma dobbiamo trovare un posto dove sistemare quel paio di calzini inutili, il maglione fuori moda, il soprammobile o la bigiotteria che non ci mancava, l’oggetto per la cucina che già abbiamo o quello che non avremmo mai voluto avere in casa. Che ne facciamo dei regali “brutti”? Il 26 dicembre si possono trasformare in un valore economico grazie allo “swap Christmas party” lo scambio natalizio. Ai Gigli venerdì 26 dicembre si possono portare i regali non graditi rimetterli in circolazione all’insegna della condivisione e del riuso e ricevere in cambio un gettone di valore variabile da 1 a 100 euro.

Lo stand sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Ogni persona potrà consegnare fino a 3 regali, che verranno verificati e valutati in base al loro valore. Sono ammessi: abbigliamento e accessori, libri e musica, cosmetici e prodotti da bagno, oggettistica per la casa e giochi. In base alla valutazione, riceverai un gettone dello stesso livello per scegliere un regalo equivalente tra quelli esposti. Non sarà possibile consegnare: prodotti deperibili, dispositivi medici, alimenti, bevande, biancheria intima e costumi, grandi elettrodomestici, gioielli e oggetti preziosi, articoli usati, danneggiati o privi di confezione originale.